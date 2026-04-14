Da je živa, glumica Šenon Doerti proslavila bi 12. aprila 55. rođendan. Publika je pamti po ulozi u seriji „Beverli Hils 90210“. Šenon je preminula u julu 2024. godine nakon dugogodišnje borbe sa teškom bolešću.

Rak dojke dijagnostikovan joj je 2015. godine, a dve godine kasnije bolest je ušla u remisiju. Ipak, 2020. godine saznala je da se rak vratio i proširio na mozak i kosti, što je dodatno pogoršalo njeno stanje.

Pored zdravstvenih problema, Šenon Doerti prolazila je i kroz težak period u privatnom životu. Nakon 11 godina braka, podnela je zahtev za razvod od supruga Kurta Izvarijenka 2023. godine. Tvrdila je da on odugovlači razvod kako bi izbegao finansijske obaveze.

Nekoliko nedelja pre smrti dostavila je sudu detalje o svojim finansijama. Njeni mesečni prihodi iznosili su oko 21.000 dolara, dok su troškovi prelazili 50.000 dolara. Imala je značajnu imovinu, uključujući nekretnine i ulaganja, ali i velika dugovanja.

Takođe je optužila supruga da nije želeo da dostavi važne finansijske podatke potrebne za razvod, uključujući informacije o njegovim prihodima i prodaji umetnina.

Iako joj je tokom godina bio velika podrška, najteži udarac doživela je neposredno pred operaciju mozga. Tada je saznala da je muž vara.

„Na operaciju sam krenula rano ujutru, odmah nakon što sam saznala da je moj brak zapravo završen i da me je muž varao dve godine“, ispričala je.

Papire za razvod potpisala je 12. jula, dok je njen suprug to učinio dan kasnije, istog dana kada je glumica preminula.

Životna priča Šenon Doerti ostala je upamćena ne samo po hrabroj borbi sa bolešću, već i po teškim životnim okolnostima kroz koje je prolazila do samog kraja.

