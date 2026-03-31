Šarliz Teron ovih dana odmara na plaži na Havajima. 50-godišnja glumica već godinama oduševljava fanove koji se pitaju kako uspeva održati neverovatan izgled. Glumica je jednom za Marie Claire izjavila kako je srećna što "nikada nije bila tip koji se izležava na kauču". Koje su tajne njene ishrane, vežbanja i nege kože kojima održava vrhunsku formu?

Predana rutina vežbanja

Šarliz ima disciplinovanu rutinu koja uključuje pilates, jogu, časove spininga i aktivnosti na otvorenom poput tenisa. "Vežbam tri do četiri puta nedeljno", rekla je ranije za časopis Red. "Oduvek sam verovala da ako pronađete nešto što volite, vežbanje neće biti teško. Ako radite nešto u čemu uživate, održavate formu, a da toga niste ni svesni."

2020. progovorila je o svojoj ljubavi prema pilatesu, istakavši kako joj je "potpuno promenio telo". Za Harper's Bazaar je dodala: "Uvek vodim računa o svojoj aktivnosti. Ako se nisam puno kretala, ne mogu ni puno jesti. Ali iskrena sam prema sebi."

Osim pilatesa, glumica se kune u jogu te pohađa dva 90-minutna sata nedeljno. Spining je jedna od njenih omiljenih vežbi i praktikuje ga do četiri puta nedeljno, a za kardio vežbe ponekad ode i na teniski teren. Ipak, priznala je da joj za oporavak tela sada treba više vremena nego u mladosti.

"Više od lica, volela bih imati svoje telo iz 25. godine, koje sam mogla baciti uza zid, a da me sutradan ništa ne boli", rekla je za Allure. "Sada, ako ne vežbam tri dana i vratim se u teretanu, ne mogu hodati. Ne mogu sesti na WC šolju."

Biljna ishrana uz povremene izuzetke

Što se tiče ishrane, Šarliz preferira sirovu hranu biljnog porekla, iako sebi povremeno priušti meso. Izbegava alkohol, a svaki obrok bazira na povrću bogatom proteinima, tamnom lisnatom zelenilu i voću. Prema časopisu Women's Health, tokom dana jede šest manjih obroka. Pazi na veličinu porcija, no poješće četvrtinu hamburgera kada oseti želju.

"Svaki dan pijem ceđene sokove, jedem kelj i zelene salate", rekla je za časopis Red. "Kada se zdravo hranim, dovoljno spavam i ne pijem alkohol, tada izgledam najbolje. Tada sam i najsrećnija, a mislim da se to i vidi."

Briga o koži i prihvatanje starenja

Glumica je otkrila da je rutinu nege kože počela razvijati tek u tridesetima. "U dvadesetima bih zaspala našminkana, probudila se idućeg jutra, štapićem za uši to očistila i vratila se u svet", rekla je za Harper's Bazaar. "A onda dođete u srednje ili kasne tridesete i pomislite: 'Aha, zato postoje hidratantne kreme za lice!' Mislim da što ste stariji, to se više želite osećati dobro u vlastitoj koži."

Šarliz svakodnevno nanosi kremu sa zaštitnim faktorom 50, bez obzira na vremenske prilike. Među omiljenim proizvodima su joj La Prairie Cellular Radiance Emulsion SPF 30 i kultna krema za sunčanje za izrazito sunčane dane. Uveče koristi serum, kremu za područje oko očiju i dobru hidratantnu kremu, a svake tri nedelje odlazi na tretman lica kod Mile Mursi u Los Anđelesu.

Uprkos tome što je hvale zbog izgleda, Šarliz je otkrila da se ne plaši starenja. "Moje lice se menja i sviđa mi se što se menja i stari", rekla je za Allure. "Ljudi misle da sam imala lifting lica. Pitaju: 'Šta je uradila s licem?' A ja im kažem: 'Samo starim! To ne znači da sam imala lošu plastičnu operaciju. To se jednostavno događa.'"

