Sve više roditelja isprobava takozvanu trodnevnu metodu odvikavanja od pelena, koja podrazumeva da se dete tokom jednog vikenda, uz punu posvećenost roditelja, navikne na korišćenje noše ili toaleta.

Majka troje dece Holin Parkinson podelila je svoje iskustvo na TikToku i objasnila da je za uspeh najvažnije da roditelji tri dana budu potpuno posvećeni detetu, bez izlazaka iz kuće i ometanja. Pre početka pripremila je hranu bogatu vlaknima i dovoljno tečnosti kako bi dete češće imalo potrebu za odlaskom u toalet.

Metoda podrazumeva da se pelene sklone iz vidokruga, a dete kod kuće nosi samo široku majicu ili haljinicu, bez donjeg veša i pelena. Roditelji treba pažljivo da prate znake da dete želi u toalet, da ga odmah odvedu do noše i pohvale svaki uspešan pokušaj, bez kažnjavanja ako dođe do nezgode.

Prvog dana dete se uglavnom navikava na novu rutinu, dok se drugog i trećeg dana uvode kratke šetnje, uz obaveznu nošu i rezervnu odeću. Nakon uspešnog trodnevnog treninga preporučuje se da dete kod kuće još nekoliko meseci bude bez pelena, dok se za spavanje one mogu koristiti po potrebi.

Ipak, stručnjaci i roditelji ističu da ova metoda nije pogodna za svako dete. Zahteva mnogo strpljenja, vremena i doslednosti, a ukoliko dete nije spremno ili ne pokazuje napredak, savetuje se da se sačeka još mesec ili dva i pokuša ponovo.