Da li je sreća stvar slučajnosti ili načina razmišljanja? Prema Tini Selig, direktorki programa Knight-Hennessy Scholars na Univerzitetu Stanford i autorki knjige What I Wish I Knew About Luck, sreća nije samo pitanje sudbine. Ona smatra da određene navike mogu povećati šanse da nam se u životu otvore nove prilike.

Prva navika je jasno definisanje ličnih vrednosti. Kada znamo šta nam je zaista važno, lakše donosimo odluke i prepoznajemo prilike koje su u skladu sa našim ciljevima.

Druga važna osobina jeste sposobnost da ne dozvolimo prošlim iskustvima da određuju budućnost. Umesto ograničavajućih uverenja, potrebno je razvijati stav da možemo da učimo, napredujemo i prevaziđemo prepreke.

Selig ističe i važnost otvorenosti prema novim iskustvima. Neočekivani razgovori, poznanstva ili male promene u svakodnevnoj rutini često mogu dovesti do novih mogućnosti.

Ljudi koji uspešno napreduju, prema njenim rečima, ne beže od nesigurnosti. Izlazak iz zone komfora doživljavaju kao priliku za učenje, a greške posmatraju kao dragoceno iskustvo.

Na kraju, naglašava značaj zahvalnosti. Iskreno pokazivanje zahvalnosti i negovanje dobrih odnosa jačaju poverenje među ljudima i mogu otvoriti vrata novim poslovnim i privatnim prilikama.

Iako sreću nije moguće u potpunosti kontrolisati, stručnjakinja smatra da svakodnevne navike, stavovi i odluke mogu značajno povećati verovatnoću da nam se dogode pozitivne stvari.