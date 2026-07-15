Paradajz je omiljena letnja salata mnogih. Sočni, osvežavajući crveni plod prepun likopena gotovo svi vole i smatraju bezbednom i vrlo zdravom namirnicom, ali paradajz zapravo može da ima neka loša neželjena dejstva.

1. Želudačni refluks

Paradajz spada u veoma kisele namirnice i zato može da izazove gorušicu kod ljudi koji pate od gastritisa ili gastroezofagealnog refluksa. Čak iako ste zdravi i ne patite od tih stomačnih problema, ako jedete puno paradajza ili paradajz sosa, i vi možete da iskusite ove neprijatne simptome.

2. Bol u zglobovima

Verovali ili ne, previše paradajza u ishrani može da izazove bol u zglobovima! Razlog je alkaloid po imenu solanin, koji gradi kalcijum u tkivima, a u paradajzu ga ima dosta. Previše kalcijuma u tkivima može da izazolve upalu, bol i otok u predelu zglobova.

3. Problemi s bubrezima

I ovo ima veze sa skladištenjem kalcijuma. Paradajz je takođe bogat oksalatom, supstancom koja se teško metaboliše kada se uzima previše i to može da rezultira stvaranjem kamena u bubregu. Crveni sočni plod sadrži i puno kalijuma, što takođe može da utiče na funkciju bubrega. Ako već imate nekih problema s bubrezima, budite posebno oprezni!

4. Alergijske reakcije

Pardajz sadrži jedinjenje histamin, koje pomaže imunom sistemu da se bori protiv virusa i bakterija. Ne biste verovali koliko je alergijska reakcija na izazvana histaminom u pradajzu česta, a obično se javlja u obliku osipa ili otoka na jeziku, uz još neke neprijatne simptome. Ljudi kojima je dijagnostikovana alergija na paradajz osećaju mnogo teže tegobe.

5. Sindrom nervoznih creva

Ako patite od sindroma nervoznih creva, paradajz može da bude okidač simptoma poput dijareje, bolnih grčeva, nadutosti, gasova i zatvora. U ovakvom slučaju bolje je držati se podalje od kiselih namirnica kakav je paradajz.

6. Urinarni problemi

Hrana koja sadrži puno kiseline, poput paradajza, može da iziritira bešiku. Ako patite od urinarne inkontinencije ili ste skloni drugim urinarnim problemima, najbolje je da izbegavate kiselu hranu. Kuvanje paradajza vam takođe neće pomoći u ovom slučaju, jer su sos od paradajza i kečap još gori izbor.