Neke kombinacije hrane na prvi pogled deluju potpuno nespojivo, ali upravo takvi spojevi često postaju pravi hit. Nakon ananasa na pici i popularnih slatko-slanih kombinacija, društvene mreže ponovo su oživele jedan neobičan trend.

To je lubenica sa senfom. Iako mnogima ova kombinacija zvuči kao kulinarska greška, brojni korisnici interneta tvrde da upravo senf može višestruko da pojača slatkoću i osvežavajući ukus lubenice.

Trend je prvi put postao viralan pre nekoliko godina na TikToku, gde su milioni korisnika gledali snimke ljudi koji preko kriški lubenice stavljaju senf i zatim oduševljeno komentarišu ukus. Ove godine, sa početkom sezone lubenica, trend sa ovim začinom se ponovo vraća u centar pažnje.

Dok jedni tvrde da je kombinacija iznenađujuće ukusna, drugi ne mogu ni da zamisle da probaju ovakav spoj. Na društvenim mrežama mogu se pronaći komentari, poput: „Odvratno!“, „Neverovatno dobro, samo nemojte preterati sa senfom“.

Mnogi kažu da je tajna upravo u maloj količini začina koja naglašava prirodnu slatkoću voća. Sastav senfa uključuje sirće, seme gorušice, so i začine i stvara zanimljiv kontrast sa slatkim i sočnim mesom lubenice.

Bilo da vam zvuči genijalno ili potpuno bizarno, jedno je sigurno – lubenica sa senfom ponovo je postala jedna od najkomentarisanijih gastronomskih tema leta.

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