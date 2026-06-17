Sarma u junu zvuči kao recept za težak dan i napad na stomak, ali to je uglavnom zato što je većina ljudi pogrešno priprema. Letnja sarma zapravo nije nikakva nemoguća misija, već može biti lagan i osvežavajući obrok za tople dane, ako se zna jedan ključni detalj.

Dok se mnogi znoje pored šporeta spremajući tešku hranu, iskusniji znaju da jedan jednostavan sastojak može da pretvori ovo jelo u mnogo lakšu varijantu. Zimska sarma i letnja verzija ne treba da se posmatraju isto, jer se lako može prilagoditi sezoni.

Ključ je da se izbegnu teški sastojci. Kada se izbaci masno svinjsko meso i teška zaprška od brašna, sarma postaje znatno lakša.

Važan je balans, a kada se koristi laganije meso poput piletine ili ćuretine, dobija se obrok koji se lakše vari i ne opterećuje organizam.

Ovako se priprema najlakša letnja sarma

Da bi ovo jelo bilo pravi letnji hit, treba pratiti nekoliko jednostavnih koraka.

Umesto masne svinjetine koristi se mleveno belo meso, poput piletine ili ćuretine. U fil se dodaje sitno narendana tikvica koja je prethodno dobro oceđena, jer daje dodatnu sočnost i lakoću jelu. Svežina dolazi iz začinskog bilja, pa se preporučuje dodavanje sveže nane i peršuna direktno u smesu. Listovi kupusa treba da budu blažeg ukusa, pa ih je najbolje isprati hladnom vodom ili potopiti na oko 30 minuta kako bi se ublažila kiselost.

Kada se ovako priprema, jelo postaje znatno lakše za varenje i ne stvara osećaj težine nakon obroka. Smanjen unos teških masti doprinosi tome da se telo oseća energičnije, a kombinacija povrća i začina dodatno podržava varenje.

Ova verzija sarme ima čistiji, laganiji i osvežavajući ukus, uz blagu aromu nane i paradajza. Može da se kuva oko 60 do 90 minuta na tihoj vatri, jer je piletina mekša i brže se termički obrađuje.

Može da se zamrzne, ali se najčešće preporučuje da se jede sveža, posebno leti, uz dodatak hladne pavlake ili kiselog mleka.

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