Ako su se u vašem odnosu počele pojavljivati pukotine, budite na oprezu. Prema rečima advokata specijalizovanog za razvode i porodično pravo Granta Stefensa znakovi da jedan od supružnika priprema razvod su retko dramatični.

Najčešće su to male, no ipak primetne promene. Prepoznavanje tih znakova na vreme može vam pomoći da se pripremite, bilo da odlučite otvoreno razgovarati o problemima, potražiti pravni savet ili se osloniti na podršku bliskih osoba.

Povećana tajnovitost oko mobilnog telefona

Ako ste primetili da vaš partner odjednom štiti svoj telefon ili laptop više nego pre, to može biti rani znak promena u odnosu. “Moguće je da istražuje pravne opcije ili se poverava drugima. Mnogi odmah pomisle na neveru, no postoje i druge stvari koje partner može skrivati na telefonu”, kaže Stefens za Yahoo.

Neobičan interes za finansije

I povećan interes za novac i finansije može značiti planiranje budućnosti u kojoj neće biti mesta za vas. “Otvaranje novih bankovnih računa ili postavljanje pitanja o zajedničkim finansijama može upućivati na planiranje finansijskog razdvajanja. To je jedan od praktičnih koraka koje ljudi preduzimaju pre nego što pokrenu razvod, i često znak da razmišljaju o sledećem koraku”, objašnjava.

Povlačenje iz budućih planova

Sanjali ste o vikendici pored reke ili putovanju na Bali, ali on odjednom više ne pokazuje interes za to? Ako se vaš partner povlači iz odnosa, jasno je da više ne planira budućnost s vama. “Deluje li vaš partner nezainteresovano kad planirate praznična događanja? Izbegava li planirati putovanja ili razgovarati o nadolazećoj godini? To može značiti da nije siguran hoćete li i dalje biti u braku ili vezi u budućnosti”, objasnio je Stefens.

Emocionalna udaljenost

Pre zvaničnog razdvajanja partneri se često počnu emocionalno udaljavati. Prema rečima advokata, znakovi uključuju češće svađe, razdražljivost zbog sitnica ili osećaj da se partner isključio i više ne mari za stvari koje su mu ranije bile važne. Dodaje kako se može dogoditi i suprotno; da partner postane neobično tih, ravnodušan ili jednostavno emocionalno odsutan.

Iznenadna lična nezavisnost

Obratite pažnju ako vaš partner odjednom razvije niz novih interesa, zbog kojih sve češće izbija iz kuće i ima manje vremena za vas. “Ako iznenada pronađe novi hobi ili se ponovo poveže sa starim prijateljima, odnosno sve se više usmerava na vlastite rutine, to može biti znak da planira život za sebe”, ukazuje Stefens.

Iako ovi znakovi ne znače nužno da partner razmišlja o razvodu, advokat savetuje: “Dođe li do razvoda, sporazumni razlaz znatno olakšava proces. Pokušajte poštovati međusobne odluke i želje, ma koliko povređeni bili. Ako situacija postane napeta, potražite stručni savet.”

Video: