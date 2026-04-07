U narodu se veruje da su Blagovesti idealan dan za čišćenje doma i oslobađanje od svega lošeg. Stari običaj kaže da tog dana treba iz kuće izbaciti i spaliti nepotrebne stvari koje se nagomilavaju tokom zime.

Ovaj čin nije samo praktičan, već i simboličan – vatra predstavlja pročišćenje, pa se verovalo da zajedno sa starim stvarima nestaju i negativna energija, bolesti i nesreća.

U mnogim krajevima Srbije palile su se vatre u dvorištu, a u njih se ubacivalo smeće, suve grančice i sve ono što više ne služi. Time se, prema verovanju, „čisti“ dom i otvara put za novi početak, napredak i blagostanje.

Blagovesti su zato smatrane pravim trenutkom da se preseče sa starim i u život uđe sa više mira, zdravlja i sreće.