Krv nije voda kada su Zendeja i njena majka u pitanju.

Glumica (29) je otkrila u novom intervjuu sa Dženifer Hadson kako nagovorila svoju majku, Kler Stormer, da ode u salon za tetoviranje.

„Ubedila sam je da uradi svoju prvu tetovažu sa 50 godina,“ otkrila je zvezda serije ,,Euforija" u emisiji ,,The Jennifer Hudson Show" tokom epizode emitovane u petak, 3. aprila.

„Ja sam je nacrtala za nju i od tada me zove, iznenada, da mi kaže da planira novu tetovažu.“

Dobitnica Emi nagrade je otkrila da je njena majka sada „zavisna“ od tetoviranja, objašnjavajući: „Sada je potpuno prekrivena. Kao da je hodajući umetnički rad.“

Zendaja takođe voli tetovaže i ima mali simbol posvećen svom partneru, Tomu Holandu. Tetovaža je mali malo slovo „t“ smešteno blizu rebra, a prvi put je prikazana na dodeli Zlatnih globusa 2025. u januaru, na istom događaju gde je takođe objavila veridbu sa kolegom iz filma ,,Spider-Man: Brand New Day".

Venčanje

Godinu dana nakon što su objavili da su se verili, Zendajin stilista, Lou Rouč, je nagovestio u intervjuu za Etalk tokom dodele nagrada ,,Actors Awards 2026" da je par već stao pred matičara. Međutim, nisu delili više detalja.

Ni Zendaja ni Holand nisu potvrdili tačnost Roučevih izjava, ali se Stormerova oglasila povodom moguće ćerkinе udaje na Instagramu 2. marta. Podelila je klip intervjua stiliste u svojim Instagram storijima uz komentar: „Smeh…“

Iako je bračni status Zendaje i dalje nepoznat, ona se zabavlja u „svetu mlada“ dok promoviše svoj novi film ,,The Drama". Ne samo da su ona i Lou Rouč osmislili garderobu prateći staru svadbenu tradiciju „nešto staro, nešto novo, nešto pozajmljeno, nešto plavo“ tokom promotivne turneje filma, već je Zendaja i iznenadila jednu verenu fanaticu tokom probanja venčanice, što je završilo tako što je buduća mlada ponela svoju savršenu haljinu kući.

Film ,,The Drama", u kojem glumi i Robert Patinson, je trenutno u bioskopima, prenosi People.

