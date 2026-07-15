Vest da je muškarac (39) iz Beograda preminuo nakon što ga je izbo roj osa ponovo je otvorila pitanje koliko ubod ovih insekata može da bude opasan. Ovo je drugi smrtni slučaj u okolini Beograda za samo desetak dana, zbog čega lekari upozoravaju da reakciju organizma ne treba potcenjivati.

Kod većine ljudi ubod ose izaziva samo bol, crvenilo i otok koji prolaze za nekoliko dana. Međutim, kod osoba koje su alergične može da se razvije anafilaktički šok, stanje koje zahteva hitnu medicinsku pomoć i može da bude smrtonosno ako se ne reaguje na vreme.

Simptomi koji ukazuju na opasnu reakciju

Odmah pozovite Hitnu pomoć ako se posle uboda pojave:

otežano disanje ili gušenje,

oticanje usana, jezika ili grla,

promuklost i osećaj stezanja u grlu,

vrtoglavica, malaksalost ili gubitak svesti,

ubrzan ili slab puls,

osip i svrab po celom telu.

Ovi simptomi mogu da se razviju već nekoliko minuta nakon uboda.

Šta uraditi odmah?

Ako vas je ujela osa, udaljite se od mesta gde se nalazi roj kako biste izbegli nove ubode. Mesto uboda operite vodom i sapunom i stavite hladnu oblogu kako biste smanjili otok.

Ako znate da ste alergični i imate autoinjektor adrenalina, upotrebite ga odmah i pozovite Hitnu pomoć.

Posebno su opasni ubodi u glavu, vrat, usta ili jezik, jer i kod osoba koje nisu alergične mogu da izazovu oticanje koje otežava disanje.

Kako da se zaštitite?

Tokom leta izbegavajte jake parfeme i odeću jarkih boja kada boravite u prirodi. Hranu i slatka pića držite pokrivenim, a ako vam osa priđe, nemojte mahati rukama niti pokušavati da je udarite, jer je to može isprovocirati na ubod.

Ako naiđete na roj osa ili njihovo gnezdo, udaljite se mirno i bez naglih pokreta.

Lekari podsećaju da većina uboda prođe bez ozbiljnih posledica, ali da svaka nagla alergijska reakcija predstavlja hitno stanje u kojem je najvažnije što pre potražiti medicinsku pomoć.