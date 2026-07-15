Zdravlje
Dva smrtna slučaja za samo 10 dana: Lekari otkrivaju kada ubod ose postaje smrtonosan
Kod osoba koje su alergične može da se razvije anafilaktički šok, stanje koje zahteva hitnu medicinsku pomoć
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