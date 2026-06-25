Ako je postojao modni detalj za koji nismo očekivali da će obeležiti leto, onda su to čarape bez prstiju. Delovale su kao još jedan eksperiment sa modnih pista, ali su se vrlo brzo preselile u svakodnevne kombinacije, na društvene mreže i street style fotografije. Sada je jasno jer toeless socks nisu samo prolazna neobičnost, već detalj koji običnu kombinaciju može da učini zanimljivijom, modernijom i mnogo upečatljivijom.

Najbolje od svega je što za ovaj trend ne morate nužno da izdvojite mnogo novca. Možete pronaći gotov model kod domaćih brendova, ali i napraviti svoju verziju za svega nekoliko minuta. Čarape bez prstiju posebno lepo izgledaju uz baletanke, sandale, japanke i otvorenu obuću, a upravo u tome i leži njihov šarm, praktične su, neobične i ostavljaju utisak da ste se za stajling zaista potrudili.

Uradi sama

Ako volite da sami prilagođavate garderobu i od starih stvari pravite nešto novo, za ovaj trend vam je potreban samo jedan par čarapa i makaze. Odsecite deo koji pokriva prste, vodeći računa da rez bude ravan i uredan, a ostatak čarape ostavite netaknut. Tako ćete dobiti klasičnu toe-less verziju koja odlično izgleda uz baletanke, sandale sa otvorenim prstima, pa čak i uz cipele koje inače deluju previše jednostavno. Birajte tanke pamučne modele, rebraste čarape ili varijante u boji, u zavisnosti od toga da li želite diskretan ili izraženiji efekat.

V-izrez za japanke

Za japanke postoji još zanimljivija verzija ovog trenda. Umesto da čarapu odsečete ravno preko prstiju, napravite rez u obliku slova V. Taj mali otvor treba da se nalazi između palca i drugog prsta, kako bi čarapa mogla lepo da prati oblik japanke. Rezultat izgleda mnogo urednije nego što biste očekivali, a čarape deluju kao da su baš za tu obuću napravljene. Ovaj trik poslednjih nedelja sve češće viđamo kod modnih influenserki koje japanke više ne čuvaju samo za plažu, već ih nose uz farmerke, lanene pantalone, suknje i haljine dok šetaju gradom.