Banane su među najpopularnijim vrstama voća jer su praktične, zasitne i bogate vlaknima, vitaminom C i kalijumom. Budući da sadrže prirodne šećere, neki se pitaju mogu li štetiti jetri, posebno ljudima s nealkoholnom masnom bolesti jetre (MASLD). Gastroenterolog i hepatolog dr. Kin Rao kaže da banane, uprkos sadržaju šećera, mogu imati pozitivan učinak na zdravlje jetre zahvaljujući vlaknima, kalijumu i antioksidansima.

"Vlakna pomažu u očuvanju zdravlja jetre jer podstiču održavanje zdrave telesne težine, poboljšavaju kontrolu šećera u krvi i smanjuju nakupljanje masti u jetri. Mogu pridoneti i smanjenju upale, što je važno za sprečavanje napredovanja bolesti jetre", navodi dr. Rao za Parade. Dodaje da vlakna iz banana podržavaju i zdravlje creva, koja su usko povezana s jetrom. Studija objavljena 2023. godine pokazala je da ishrana bogata vlaknima može smanjiti rizik od MASLD-a.

Vlakna, kalijum i antioksidansi

"Creva i jetra usko su povezani takozvanom osi creva-jetra. Krv iz creva teče direktno u jetru pa materije koje nastaju u crevima mogu uticati na njeno zdravlje. Zdrava creva pomažu u smanjenju upala i podržavaju normalnu funkciju jetre", objašnjava dr. Rao.

Dodaje da hrana bogata vlaknima, poput banana, podržava dobre crevne bakterije te tako indirektno koristi jetri. Ističe i da kalijum može poboljšati osetljivost na insulin i smanjiti upalu, dok antioksidansi štite ćelije jetre od oksidativnog stresa.

Mnoge brine i količina prirodnog šećera u bananama, no dr. Rao smatra da on nije uporediv sa šećerom iz zaslađenih pića i prerađene hrane. "Za razliku od zaslađenih napitaka i prerađene hrane, banane sadrže i vlakna, vitamine te antioksidanse koji usporavaju apsorpciju šećera i donose zdravstvene dobrobiti", kaže.

Najvažnija je celokupna ishrana

Istraživanja o uticaju voća na zdravlje jetre nisu potpuno jednoglasna. Pregled studija iz 2024. povezao je prehranu bogatu voćem i povrćem s manjim rizikom od MASLD-a, dok je jedno istraživanje iz 2022. pokazalo da su osobe s MASLD-om koje su jele više voća imale viši indeks telesne mase. To upućuje na to da je važno posmatrati ishranu u celini, a ne jednu namirnicu.

"Banane mogu biti zdrav dodatak ishrani koja pogoduje jetri, no najvažniji je celokupni obrazac ishrane. Ishrana bogata voćem, povrćem, celovitim žitaricama, mahunarkama, orašastim plodovima i ribom pruža najsnažniju podršku za dugoročno zdravlje jetre", ističe dr. Rao.

Drugim rečima, banane mogu biti deo uravnotežene ishrane, ali same po sebi ne mogu nadoknaditi štetu uzrokovanu nezdravim prehrambenim navikama.

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