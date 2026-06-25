Nedelja mode u Parizu posvećena muškarcima već je privukao brojne poznate zvezde, ali niko nije mogao ostati ravnodušan kada je na jednu reviju stigla Madona.

Pop ikona (67) ponovo je pokazala svoj mladalački izgled kada je u prvom redu pratila modnu reviju Yves Saint Laurenta. Pažnju je privukla u odvažnoj, mini, crvenoj, čipkastoj haljini dugih rukava koju je upotpunila ružičastim potpeticama.

Legendarna pevačica izgledala je senzacionalno u haljini koja je otkrivala njene vitke noge, a sve je upotpunila velikim crnim naočarima koje je nosila i tokom revije, dok je u ruci imala odgovarajuću torbicu.

Zvezda je prošetala hodnicima zgrade Bourse de Commerce kako bi stigla na prestižnu reviju na kojoj su joj se pridružila i druga poznata lica poput pevačice Čarli XCX, koja je takođe bila odevena u upečatljivu crvenu odevnu kombinaciju.

Pevačica se pak odlučila za usku haljinu od kože do kolena na bretele, dok je dekolte bio od čipke. Sa njom je iskombinovala smeđe potpetice.

Madona je toplo zagrlila svoju kolegicnicu, a onda su njih dve izazvale pravo oduševljenje na društvenim mrežama nakon što su zajedno zapalile cigaretu dok su pozirale za paparace.

Na Nedelju mode u Parizu stigla su i zvezdana lica poput modela Kejt Mos te glumaca Ramija Maleka i Ostina Batlera.

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