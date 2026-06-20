Svima se bar jednom desilo da preteraju sa solju ili da osete neprijatan miris zagorelog jela.

Umesto da bacite ručak ili da ga pokušavate spasiti dodavanjem vode, rešenje se možda već nalazi u vašoj kuhinji.

Reč je o običnom krompiru, namirnici koja može da ublaži višak soli i pomogne kada je jelo blago zagorelo.

Kako krompir pomaže kod presoljenog jela?

Ako ste presolili supu, pasulj, gulaš ili neki drugi obrok sa dosta tečnosti, oljuštite jedan veći krompir i isecite ga na nekoliko komada. Ubacite ga u šerpu i ostavite da se kuva 15 do 20 minuta.

Tokom kuvanja krompir upija deo tečnosti, a zajedno sa njom i određenu količinu soli. Nakon toga ga jednostavno izvadite iz jela.

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Za lonac od oko tri litre najčešće je dovoljan jedan krompir srednje veličine, dok kod jače presoljenih jela mogu pomoći dva.

Može da ublaži i tragove zagorelosti

Kada primetite da je jelo zagorelo, najvažnije je da ga ne mešate. Neoštećeni deo pažljivo prebacite u drugu šerpu, a zatim dodajte oljušten krompir.

Dok se kuva, krompir može da ublaži deo neprijatnog mirisa i gorčine nastale blagim zagorevanjem.

Ipak, ako je jelo potpuno izgorelo, ovaj trik neće moći u potpunosti da popravi štetu.

Kada ne deluje?

Ova metoda funkcioniše samo kod jela koja sadrže dosta tečnosti, poput čorbi, paprikaša, sosova i pasulja.

Kod suvog mesa, pečenja ili roštilja krompir nema isti efekat, pa je bolje da ukus ublažite neutralnim prilozima poput pirea ili hleba.

Ponekad najjednostavnija rešenja daju najbolje rezultate, a krompir je upravo jedan od onih kuhinjskih saveznika koji mogu da spasu ručak kada se učini da je sve pošlo po zlu.

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