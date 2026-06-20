Svima se bar jednom desilo da preteraju sa solju ili da osete neprijatan miris zagorelog jela.

Umesto da bacite ručak ili da ga pokušavate spasiti dodavanjem vode, rešenje se možda već nalazi u vašoj kuhinji.

Reč je o običnom krompiru, namirnici koja može da ublaži višak soli i pomogne kada je jelo blago zagorelo.

Kako krompir pomaže kod presoljenog jela?