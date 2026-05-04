Stručnjaci kažu da žene, ma koliko, bile bliske sa partnerima, taje od njih važne detalje svog seksualnog života. Ovo su najčešće ženske tajne.

1) Ne žele da priznaju sa koliko muškaraca su spavale

Muškarci na sve načine pokušavaju da saznaju koliko seksualnih partnera je imala njihova draga. Neke žene to pitanje smatraju neprijatnim zadiranjem u intimu i odbijaju da daju odgovor na njega.

Neke su iskrene jer je za njih potpuna iskrenost prema partneru ključ dobre veze, a neke kažu, ali malo "iskrive" taj broj.

Stručnjaci kažu da pripadnice lepšeg pola najčešće lažu jer veruju da će ih partner, budu li rekle istinu, osuditi.

2) Lažiraju orgazme

Žene varaju i kada su i orgazmi u pitanju, i to čak njih 35 procenata, a 16 odsto njih to čini više puta. Ova statistika nije nimalo pozitivna za oba pola.

3) Održavaju kontakte sa bivšim se**ualnim partnerima

Istraživanje je pokazalo da 75 odsto žena ne prekida kontakt sa bivšim se**ualnim partnerima, a za održavanje starih-novih veza u njavećem broju slučajeva koristi društvene mreže.

Ova njihova laž se lako razotkrije, brzo zatvaranje stranice na ekranu ili brzo zatvaranje laptopa je signal da nešto radi u tajnosti.