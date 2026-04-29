Niske potpetice više nisu samo „poslovna obuća“ – postale su must-have komad koji se nosi od jutra do večeri. Modni stručnjaci ih izdvajaju kao savršen spoj stila i komfora, što ih čini apsolutnim hitom ove sezone.

Od kancelarije do večernjeg izlaska

Ono što ih izdvaja jeste neverovatna prilagodljivost – podjednako dobro izgledaju uz farmerke, haljine ili poslovna odela. Jedan par cipela sada pokriva sve prilike, što ih čini praktičnijim nego ikad.

Minimalizam ili upadljiv stil – izbor je vaš

Neutralni modeli donose eleganciju i lakoću kombinovanja, dok jarke boje i printovi pretvaraju cipele u glavni modni detalj. Upravo ta raznovrsnost čini ih neizostavnim komadom u garderobi.

Udobnost koja je konačno u modi

Za razliku od visokih štikli, niske potpetice omogućavaju lagano kretanje i celodnevno nošenje bez odricanja od elegancije.



Ove cipele nisu samo trend – one su nova definicija modernog stila: izgledate sređeno, a osećate se potpuno opušteno.