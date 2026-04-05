Nakon dvogodišnje pauze, Kejt Midlton ponovo se pojavila na uskršnjoj misi u kapeli Svetog Đorđa u zamaku Vindzor, zajedno sa suprugom princem Vilijamom i decom, princem Džordžom, princem Luijom i princezom Šarlot.

Princeza od Velsa ostavila je snažan modni utisak u krem haljini brenda Self-Portrait, koju je već nosila ranije, potvrđujući svoju sklonost ka recikliranju odevnih kombinacija. Stajling je upotpunila elegantnim salonkama i upečatljivim fascinatorom dizajnerke Juliette Botterill.







Sličan pristup modi pokazala je i princeza Šarlot, koja je kombinovala već nošene komade sa novim detaljima, prateći majčin stil. Na događaju je bila srdačna prema okupljenima i pokazala sigurnost u javnim nastupima, dok su njena braća bila nešto povučenija. Džordž i Lui pojavili su se u usklađenim odelima, a posebno je primetno koliko je najstariji naslednik porastao.

Porodica je izgledala skladno i elegantno, a zabeležen je i emotivan trenutak između Vilijama i Šarlot ispred crkve.



Povratak Kejt Midlton na ovu tradicionalnu službu dolazi nakon zdravstvenih problema zbog kojih je prethodne godine propustila događaj, dok je početkom 2025. potvrđeno da je u remisiji.