Za razumevanje ovih nijansi u karakteru ključnu ulogu igraju astrološki dekani. Horoskopski znak od 30 stepeni deli se na tri jednaka dela od po deset stepeni, od kojih svaki predstavlja jedan dekan. Prema astrologiji, prvi dekan spaja osobine datog znaka sa prethodnim znakom, drugi predstavlja njegov najčistiji oblik, dok treći nosi uticaj znaka koji sledi. Na taj način, tačan datum rođenja određuje specifične varijacije u ličnosti svakog pojedinca.

Iako svi Lavovi važe za harizmatične i samouverene, osobe rođene u različito vreme unutar istog znaka mogu imati potpuno drugačije osobine.

Lavovi rođeni između 23. jula i 1. avgusta pripadaju prvom dekanu i smatra se da su najemotivniji među pripadnicima ovog znaka. Na njih utiče Rak, znak koji prethodi Lavu i poznat je po svojoj izraženoj osetljivosti.

Zbog toga su ovi Lavovi nešto povučeniji i intuitivniji od ostalih. Dok će Lav prvog dekana svoje emocije često zadržati za sebe, Lav drugog dekana radije će tugu prevazići kroz druženje, ples ili zabavu. Ipak, ono što im je zajedničko jeste da teško podnose poraz.

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