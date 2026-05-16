Zvezdano nebo sredinom meseca donosi pregršt fantastičnih prilika, nepresušan izvor ideja i obnovljeno samopouzdanje. U periodu do 17. maja 2026, dva horoskopska znaka doživeće pravi kosmički procvat i uživati u velikom blagostanju.
Njihova svakodnevica biće okupana suncem i pozitivnom energijom, a moćni astrološki tranziti otvaraju im vrata ka izvanrednim uspesima. Uticaj Merkura u Biku donosi osveženje i stabilnost jednom vodenom znaku, dok Venera u Blizancima pruža snažan vetar u leđa i naglašava harizmu vatrenog znaka.
Otkrijte ko su apsolutni miljenici zvezda ove nedelje i kako da maksimalno iskoristite ovu planetarnu podršku.
Rak: Vreme je za veliki napredak i ostvarenje ciljeva
Prolećna sezona sada dobija drugačiju dimenziju, jer dolazak Merkura u prijateljsko astrološko polje nudi Rakovima dugo očekivani kosmički podsticaj. Pripadnici ovog horoskopskog znaka pronalaze motivaciju, neiscrpnu energiju i mentalnu jasnoću.
Uspešno ćete pregovarati i rešavati čak i najzahtevnije situacije, preusmeravajući svu svoju pažnju i trud na projekte o kojima dugo maštate. Rakovi se konačno vraćaju svom idealnom ritmu i obnavljaju svoju prepoznatljivu kreativnu inspiraciju.
Ljubav i odnosi
Merkur u Biku unosi harmoniju u vašu komunikaciju, pomažući vam da pristupite svakom razgovoru smireno i staloženo. Nedelja pred vama obiluje opuštenim trenucima i donosi pozitivnu energiju u prijateljske i romantične odnose. Vaša emotivna stabilnost privlači prave ljude u vaš život.
Karijera
Blagotvorni uticaj Jupitera i Merkura daje vam vetar u leđa na profesionalnom planu. Vaše originalne ideje, nepogrešiva intuicija i urođeni senzibilitet dolaze do punog izražaja. Zvezde vam daruju dodatnu dozu sigurnosti i vitalnosti, što će vam pomoći u donošenju dugoročno isplativih poslovnih odluka.
Finansije
Mudri izbori na poslu direktno se odražavaju na vaš bankovni račun i donose značajan profit. Pažljivim vaganjem opcija donosite odluke koje vam obezbeđuju dugo željenu nezavisnost i autonomiju, pružajući vam priliku da okrenete novi list i uživate u finansijskom blagostanju.
Lav: Sredina maja obećava izvanredne prilike
Lavovi ponovo preuzimaju centralno mesto na astrološkoj sceni i postaju vladari kosmosa. Planetarni uticaji obasjavaju vaš sektor uspeha, najavljujući period u kom ćete maksimalno zablistati. Očekuje vas veliki napredak u ličnim i profesionalnim projektima, kao i procvat u ljubavnom životu.
Prisustvo Venere u srodnom znaku dodaje dozu šarma i nežnosti vašem prirodnom magnetizmu. Lavovi će ove nedelje zavesti sve oko sebe, bilo da je reč o romantičnim susretima ili važnim poslovnim pregovorima.
Ljubav i odnosi
Uran i Venera vam šalju toplu, komunikativnu energiju koja višestruko pojačava vašu urođenu harizmu. Vaša velikodušnost i odlično raspoloženje učiniće vas neodoljivim u svakom društvu. Spremite se za trenutke ispunjene ljubavlju i pažnjom.
Karijera
Spoj Marsa i Saturna donosi vam kombinaciju snage i dugoročne vizije. Pravilnim usmeravanjem ove pokretačke energije, otvarate vrata ka sigurnom i stabilnom uspehu. Fokusirajte se na svoju istrajnost kako biste priveli kraju sve započete zadatke i ostvarili pobedu na radnom mestu.
Finansije
Venera u Blizancima predstavlja izvanredan pokazatelj za vaše polje finansija. Merkur u Biku vam pomaže da savršeno odredite prioritete i usmerite svoju energiju na isplative stvari. Ova harmonična astrološka slika najavljuje sjajnu dinamiku uspeha i prilike koje će dodatno uvećati vaše bogatstvo, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)