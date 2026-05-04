Naime, njen sin (24) prevario je sada već bivšu suprugu samo nekoliko meseci nakon što su dobili dete. Pored toga, otišao je na put sa svojom ljubavnicom i nije mario za svoju ženu i dete.



Nakon što su sve saznali, roditelji su nasrnuli na sina, ali i povukli potez koji je sve šokirao, pozitivno. Uklonili su ga iz celokupnog testamenta i sve što su nameravali da mu ostave, ostavili su njegovoj snaji i detetu. Napisala je da su šokirani njegovim ponašanjem jer ga nisu vaspitali u tom pravcu, a svoju snaju previše vole da bi je samo pustili da pati.

Naravno, nije sve moglo da prođe glatko – kada je čuo šta su uradili, sin je započeo veliku svađu koja ih je samo još više razdvojila. Kako prenosi Bored Panda, majka je napisala i da su ona i njen suprug doživeli mnogo negativnih komentara okoline. Prijatelji i druga rodbina veruju da je mladić, iako je učinio strašnu stvar, ipak njihov sin i da mu oproste. „Nije bilo lako proći kroz ovako nešto i svesni smo da je ovo naš sin, ali on se zaista strašno ponašao i naudio devojci i njegovom detetu.

Kako biste se vi ponašali u ovoj situaciji?