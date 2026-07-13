Leto je u punom jeku, a krema za sunčanje postala je neizostavan deo svakodnevice. Ipak, dermatolozi upozoravaju da mnogi prave iste greške zbog kojih ni najskuplji preparati ne pružaju zaštitu kakvu očekujemo.

Stručnjakinja za negu kože Kler O'Konor, naučna savetnica za zaštitu od sunca, kaže da problem najčešće nije u kremi, već u načinu na koji je koristimo. Ljudi često biraju pogrešan SPF, nanose premalo proizvoda ili zaboravljaju da zaštitu obnavljaju tokom dana.

Nije svakome potreban SPF 50

Mnogi misle da je najjača zaštita uvek najbolji izbor, ali to nije baš tako.

Ako imate svetao ten i planirate da ceo dan provedete na plaži ili otvorenom, SPF 50 jeste preporuka. Međutim, ako izlazite samo nakratko, recimo pola sata u dvorište ili baštu, SPF 15 može biti sasvim dovoljan.

Ipak, ako od početka stavite preslab zaštitni faktor za svoj tip kože, kasnije ponovno mazanje neće moći u potpunosti da nadoknadi propuštenu zaštitu.

SPF ne štiti od svih sunčevih zraka

Mnogi misle da broj na ambalaži govori koliko ih krema štiti od sunca u celini, ali nije tako.

SPF označava zaštitu od UVB zraka koje izazivaju opekotine. Međutim, postoje i UVA zraci koji prodiru mnogo dublje u kožu i povezani su sa prevremenim starenjem, pojavom bora i dugotrajnim oštećenjima.

Zato stručnjaci savetuju da pri kupovini obavezno proverite da li proizvod ima oznaku UVA u kružiću ili visoku UVA zaštitu.

Pravilo "dva prsta" koje menja sve

Jedna od najvećih grešaka jeste što na lice nanosimo premalo kreme.

Dermatolozi preporučuju jednostavno pravilo koje svako može da zapamti.

Istisnite kremu duž cele dužine kažiprsta i srednjeg prsta. Upravo ta količina dovoljna je za lice.

Za ostatak tela potrebno je znatno više preparata kako bi koža bila ravnomerno prekrivena zaštitnim slojem.

Tri mesta koja gotovo svi zaboravljaju

Istraživanja pokazuju da ljudi najčešće preskaču upravo delove tela koji su među najizloženijima suncu.

Najčešće ostanu nezaštićeni:

uši,

teme glave,

potiljak.

Potiljak je posebno osetljiv jer se tokom dana stalno trlja o odeću, a znojenje dodatno skida zaštitni sloj.

Kremu morate obnavljati

Bez obzira na to koji SPF koristite, nijedna krema ne štiti ceo dan.

Zbog znojenja, kupanja, brisanja peškirom i kontakta sa odećom zaštita se postepeno gubi.

Stručnjaci preporučuju ponovno nanošenje na svaka dva sata. Ako ste šest sati na suncu, kremu bi trebalo da nanesete najmanje još dva puta.

Kako da obnovite zaštitu preko šminke

Mnoge žene izbegavaju ponovno mazanje jer ne žele da pokvare šminku.

Rešenje postoji.

Umesto da kremu razmazujete preko pudera, nanesite je blagim tapkanjem pomoću sunđera ili četkice za šminku. Tako ćete obnoviti zaštitni sloj, a šminka će ostati gotovo netaknuta.

Ne ostavljajte kremu u automobilu

Još jedna česta greška jeste držanje kreme na kontrolnoj tabli ili u užarenom automobilu.

Visoke temperature mogu da promene sastav proizvoda i smanje njegovu efikasnost.

Ako primetite da se krema razdvojila, postala grudvasta ili promenila miris, vreme je da je bacite.

Mineralna ili obična krema?

Poslednjih godina mineralne kreme postale su veoma popularne jer ih mnogi smatraju prirodnijim.

Međutim, stručnjaci ističu da to nije sasvim tačno. I mineralne i hemijske formule prolaze stroga testiranja i obe mogu biti efikasne ako se pravilno koriste.

Mineralne kreme mogu biti dobar izbor za osobe sa osetljivom kožom ili rozaceom, ali često ostavljaju beli trag.

Sprej nije dovoljan ako ga ne koristite pravilno

SPF sprejevi jesu praktični, ali ih mnogi pogrešno koriste.

Nije dovoljno samo jednom poprskati telo finom maglicom. Da bi zaštita bila jednaka kao kod klasične kreme, sprej treba naneti u dovoljnoj količini i dobro utrljati u kožu.

Za osetljive delove poput nosa, usana i kapaka odličan izbor mogu biti SPF stikovi jer ostavljaju deblji zaštitni sloj.

Na kraju, dermatolozi poručuju da nije najvažnije da li koristite losion, sprej ili stik. Najbolja krema za sunčanje je ona koju ćete redovno i pravilno nanositi. Upravo doslednost pravi najveću razliku kada je u pitanju zaštita kože od štetnog sunčevog zračenja.