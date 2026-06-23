Održavanje čiste ploče za kuvanje čini da cela kuhinja izgleda urednije, ali se mrlje i prljavština stalno pojavljuju, što zna biti frustrirajuće.

Na ploči se često nakupljaju masnoće, mrvice i mutne mrlje koje je teško skinuti.

Jedna influenserka Georgia s TikToka, koja ima preko 152.000 pratilaca, podelila je koristan trik:

— Umesto skupih sredstava za čišćenje, probajte malo maslinovog ulja. Uzmite kuhinjski papir, stavite na njega malo ulja i utrljajte kružnim pokretima po ploči.

Ovo je posebno delotvorno za ploče od nerđajućeg čelika jer uklanja mrlje i sprečava pojavu otisaka i prašine. Maslinovo ulje nije abrazivno, pa neće oštetiti površinu, a i beli sirće može pomoći kod čišćenja.

Važno je da ploča pre čišćenja bude potpuno hladna da ne biste dobili opekotine, a nakon čišćenja treba vratiti sve delove ringli na mesto, prenosi Ekspes.