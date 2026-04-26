Petunije mogu postati izuzetno bujne i bogato cvetati ako im se obezbedi pravilna nega i jedan jednostavan dodatak iz kuhinje. Iako često nakon kupovine brzo izgube snagu, uz odgovarajuće trikove mogu cvetati mnogo intenzivnije.

Glavni "tajni sastojak" je kvasac, koji se rastvara u mlakoj vodi sa malo šećera i koristi kao prirodna prihrana. On jača koren biljke i podstiče stvaranje novih pupoljaka, pa se cveće zaliva ovim rastvorom na 10 do 14 dana.

Pored toga, važno je pravilno zalivanje. Petunije vole vodu, ali ne podnose zadržavanje vlage oko korena. Najbolje ih je zalivati ujutru ili uveče, bez kvašenja cvetova, a u letnjim vrućinama i češće.

Orezivanje je takođe ključno jer skraćivanje izduženih grana i uklanjanje uvelih cvetova podstiče gušći rast i više cvetova. Potrebno im je i dosta sunca, kao i dobra drenaža u saksiji.

Uz povremenu prihranu i dodatne jednostavne trikove, petunije mogu postati znatno bujnije i lepše nego prethodne godine.