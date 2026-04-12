Posle 13. aprila 2026. godine, kako se navodi u astrološkom tekstu, život bi mogao da krene na bolje za tri horoskopska znaka zbog povoljnog aspekta Venere i Jupitera. Ovaj tranzit donosi osećaj širenja mogućnosti, veću inspiraciju i potrebu da se izađe iz svakodnevne rutine i digitalne preopterećenosti.

Za Blizance, ovaj period donosi jačanje radoznalosti i želju da se udalje od monotonije. Oni počinju da slede sopstvene interese i istražuju nove stvari, bez potrebe da prate tuđe obrasce ponašanja.

Vage u ovom periodu dobijaju podsticaj da prate svoju intuiciju i donose spontanije odluke. Otvaraju im se nove prilike, a stagnacija koju su ranije osećale počinje da nestaje, uz pojavu kreativnih ideja i novih projekata.

Jarčevi dobijaju nalet optimizma i inspiracije, posebno u vezi sa kreativnim i umetničkim stvarima. Osećaju veću potrebu za uživanjem i izražavanjem kroz umetnost i hobije, što im može doneti pozitivne promene u životu.

Sve u svemu, ovaj astrološki period se opisuje kao vreme kada tri znaka izlaze iz rutine i ulaze u fazu većeg zadovoljstva, inspiracije i ličnog napretka.



