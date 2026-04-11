Sada je idealno vreme za sadnju gomolja koji će, s dolaskom kasnog leta, vrtove pretvoriti u spektakl boja. Ova biljna vrsta, poreklom iz planinskih područja Meksika, s pravom se ubraja među najcenjenije ukrasne biljke u svetu. Njena sposobnost dugotrajne cvatnje, od sredine leta sve do pojave prvih mrazova, čini je nezamenljivim elementom u uređenju vrtova tokom kasnog leta i jeseni, piše Nature Hills.

Raznolikost cvetova i dugotrajna cvatnja

Ključni razlog popularnosti dalija jeste njihova izuzetna raznolikost. S više od 50.000 registrovanih kultivara, retko koja biljna vrsta nudi toliki raspon oblika, veličina i boja. Cvetovi variraju od minijaturnih, veličine nekoliko centimetara, do vrlo krupnih, koji mogu premašiti 30 centimetara i kolokvijalno se nazivaju "veličine tanjira". Paleta boja obuhvata skoro celi spektar, od bele, preko pastelnih ružičastih i žutih tonova, do intenzivnih narandžastih, tamnocrvenih i skoro crnih nijansi. Značajno je da u spektru nedostaje isključivo čista plava boja.

Osim vizuelne privlačnosti, dalije su cenjene i zbog duge sezone cvatnje, koja traje kontinuirano do pojave prvog jačeg mraza. Zbog toga su izuzetno pogodne za upotrebu kao rezano cveće. Dodatna je prednost što redovno uklanjanje ocvalih cvetova ili rezanje cvetova za vazu podstiče biljku na stvaranje novih pupoljaka. Kao rezani cvet, dalija u vazi zadržava svežinu i do nedelju dana, čime pridonosi estetici interijera.

Uzgoj i specifičnosti nege

Uzgoj dalija, međutim, podrazumeva i određene izazove. Njihov primarni nedostatak jeste osetljivost na niske temperature. Budući da su tropskog porekla, dalije ne podnose mraz, koji uzrokuje brzo propadanje nadzemnog dela biljke. U kontinentalnim klimatskim uslovima to podrazumeva nemogućnost prezimljavanja gomolja u tlu. Stoga je svake jeseni, nakon prvog mraza, gomolje potrebno pažljivo izvaditi iz zemlje, očistiti i uskladištiti na suvom, tamnom i hladnom mestu, zaštićenom od smrzavanja, do sledeće sezone sadnje.

Dodatni izazov predstavljaju kultivari visokog rasta. Njihove stabljike, uprkos debljini, mogu biti krhke i sklone lomljenju pod težinom krupnih cvetova ili usled nepovoljnih vremenskih uslova poput jakog vetra ili kiše. Stoga je nužno osigurati potporu, primera radi u obliku kolca ili kaveza, kako bi se održala stabilnost i zdravlje biljke. Preporučuje se postavljanje potpornja prilikom sadnje kako bi se izbegla kasnija oštećenja gomolja i korenskog sastava.

