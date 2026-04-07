U svetu zdrave ishrane ponovo se vraća jedna stara namirnica koju su mnogi zaboravili – spelta. Nekada je bila čest izbor na trpezama, a danas je ponovo sve popularnija zahvaljujući svojim nutritivnim vrednostima.

Spelta je vrsta žitarice slična pšenici, bogata vlaknima, vitaminima i mineralima. Upravo zbog toga pomaže varenje, doprinosi zdravlju creva i može da pomogne u stabilizaciji nivoa šećera u krvi.

Ova žitarica je odličan izbor za sve koji žele kvalitetniju i prirodniju ishranu, jer dugo drži sitost i pozitivno utiče na organizam. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija celih žitarica može smanjiti rizik od srčanih bolesti, dijabetesa i gojaznosti.

Ipak, treba imati na umu da spelta sadrži gluten, pa nije pogodna za osobe sa celijakijom ili intolerancijom.

Umerena upotreba ove stare, ali vredne namirnice može biti jednostavan korak ka zdravijem načinu života.