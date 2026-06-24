Visoke temperature mogle bi kod nekih ljudi pogoršati postojeća zdravstvena stanja.

Građanima se savetuje da piju dovoljno tečnosti, borave u rashlađenim prostorima, izbegavaju izlaganje suncu te da provere kako su rodbina i komšije. Takođe se podseća da se mala deca i kućni ljubimci ni u kom slučaju ne smeju ostavljati bez nadzora u vozilima. Tokom toplotnih talasa osobe s određenim zdravstvenim tegobama mogu primetiti pogoršanje, a lekari ističu četiri stanja koja su posebno rizična.

Srčane bolesti

Fiziolog Majkl Kraford objasnio je kako ekstremna vrućina utiče na srce. "Kardiovaskularni sistem mora uložiti dodatni napor kako bi otpuštao toplotu i rashladio telo", rekao je.

"To dovodi do ubrzanog rada srca i pojačanog znojenja, što može uzrokovati pad krvnog pritiska. Što duže boravite na vrućini, to je opterećenje za srce veće." Vruće vreme takođe može izazvati tahikardiju, odnosno ubrzan rad srca, koja u nekim slučajevima može biti opasna po život.

Kamen u bubregu

Urolog dr. Araš Akhavein iz bolnice Cedars-Sinai upozorava da su ljudi tokom vrućina izloženiji riziku od kamenja u bubregu. "Dehidracija u toplim i suvim uslovima predstavlja velik rizik za nastanak kamenaca", izjavio je. "Što se više znojite i gubite tečnost, to urin postaje koncentrisaniji. Kada je previše koncentrisan, minerali se lakše kristališu i stvaraju kamenac."

Giht

Ljudi koji koji boluju od gihta, oblika artritisa, trebaju biti posebno oprezni tokom letnjih meseci. Istraživanja pokazuju da toplo i vlažno vreme može povećati rizik od napada gihta, čak i kada se boravi u klimatizovanim prostorima.

"Više temperature uzrokuju pojačano znojenje, što može dovesti do dehidracije", objašnjava organizacija Gout Education Society. "Dehidracija pak može povisiti nivo mokraćne kiseline, što podstiče napade gihta."

Glavobolje

Promene pritiska i temperature mogu izazvati glavobolje, pa su osobe sklone migrenama podložnije napadima tokom vrućina. Prema udruženju za migrene, trećina obolelih navodi dehidraciju kao okidač.

Jaka sunčeva svetlost takođe može izazvati glavobolje i aktivirati nervne puteve osetljive na svetlost povezane s migrenom. "Stres uzrokovan visokim temperaturama takođe podiže nivo kortizola, što je još jedan poznati okidač", dodaje zdravstvena organizacija WMC Health.

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