Bio je Veliki četvrtak 1960. godine kada je 25-godišnja Irena Garza izašla iz porodične kuće u Makalenu, u Teksasu, i krenula ka crkvi kako bi se ispovedila pred Uskrs. Porodici je rekla da se brzo vraća. Nikada je više nisu videli živu.

Njen nestanak potresao je čitavu zajednicu. Irena nije bila bilo ko — bila je omiljena u gradu, proglašena za Mis Južnog Teksasa, bivša vođa mažoretkinja i prva u porodici koja je završila fakultet. Radila je kao učiteljica sa decom sa posebnim potrebama i važila za izuzetno pobožnu, mirnu i posvećenu mladu ženu.

Baš zato je njeno iznenadno nestajanje izazvalo šok.

Dva dana nakon nestanka, pored puta blizu crkve pronađena je njena bež cipela. Nedugo zatim pronađena je i torbica. Pet dana kasnije usledio je jeziv prizor — Irenino telo pronađeno je u kanalu, kako pluta u vodi, nekoliko kilometara od crkve.

Obdukcija je otkrila stravične detalje. Irena je brutalno pretučena, seksualno zlostavljana, a zatim ubijena.

Poslednji čovek koji ju je video bio je sveštenik

Među poslednjima koji su videli Irenu bio je 27-godišnji katolički sveštenik Džon Fejt, tada pomoćnik u crkvi Sacred Heart.

Policija ga je odmah ispitala. Fejt je tvrdio da je Irena došla na ispovest i da je nakon toga otišla kući. Međutim, mnogima je od samog početka bio sumnjiv.

Sumnje su dodatno pojačane kada se saznalo da Irena nije bila jedina.

Samo mesec dana ranije, druga žena — Marija Gera — napadnuta je u istoj crkvi. Dok se molila, neko ju je zgrabio s leđa i pokušao da joj ugura tkaninu u usta. Uspela je da se otrgne, izgrebe napadača po licu i pobegne.

Napadača je opisala kao muškarca koji veoma podseća na Fejta.

Kada je policija primetila ogrebotine na njegovom telu, sumnje su postale još jače, piše washingtonpost.com.

Crkva i lokalni moćnici godinama zataškavali slučaj

Iako su indicije bile ozbiljne, slučaj nije dobio epilog.

Prema navodima američkih medija i istraživača koji su decenijama pratili ovaj slučaj, postojali su snažni pritisci da se istraga uspori. Katolička crkva je angažovala privatne istražitelje, a Fejt je praktično sklonjen iz fokusa javnosti.

Umesto ozbiljnog suđenja, prebačen je u Arizonu, gde je nastavio da služi kao sveštenik.

Slučaj Irene Garze pretvoren je u jedan od najpoznatijih „hladnih slučajeva“ u Americi.

Ispovest ga je sustigla posle 40 godina

Preokret se dogodio tek 2002. godine.

Policiji se javio bivši sveštenik Dejl Taheni i izneo šokantnu tvrdnju. Ispričao je da mu je Fejt još 1963. tokom poverljivog razgovora priznao zločin.

Prema njegovim rečima, Fejt mu je rekao da je napao mladu ženu nakon ispovesti, seksualno je zlostavljao i ubio.

Taheni je decenijama ćutao, razapet između crkvene tajne i griže savesti. Na kraju više nije mogao da nosi taj teret.

Njegovo svedočenje ponovo je pokrenulo istragu.

Pravda je stigla posle 57 godina

Posle niza novih svedočenja i dodatnih dokaza, Džon Fejt je konačno uhapšen 2016. godine.

Sud ga je 2017. proglasio krivim za ubistvo Irene Garze i osudio na doživotni zatvor.

Time je stavljena tačka na jednu od najmračnijih priča u istoriji Teksasa.

Fejt je preminuo u zatvoru u februaru 2020. godine.

Za porodicu Irene Garze presuda nije mogla da vrati izgubljeni život, ali je donela ono što su čekali gotovo šest decenija - istinu.