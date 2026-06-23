Mlada žena koja s partnerom planira porodicu sve je zabrinutija zbog njegovog odnosa s majkom. Nakon susreta s njom on danima tone u depresivno stanje, dok ona nastavlja s grubim kritikama, omalovažavanjem i emocionalno destruktivnim ponašanjem.

”Imam 30 godina i četiri godine sam u vezi s partnerom. Planiramo zajedničku budućnost, a naš najveći problem je njegova majka koja se prema njemu ponaša izuzetno okrutno. Grubo ga kritikuje, omalovažava njegov izgled i govori mu da je beskoristan. Kad on pokuša da se odbrani, odmahuje rukom i izruguje ga, a često u sve to pokušava uvući i mene, što odbijam”, objašnjava u pismu životnoj savetnici Anelezi Barberi.

Sin brani majku udovicu

”Nakon takvih situacija oboje smo danima van sebe, a on čak upada u depresivno stanje koje traje i po nedelju dana. Iako ga to duboko pogađa, i dalje je brani tako što njeno ponašanje pripisuje žalovanju nakon smrti supruga. Ja u tome vidim obrazac koji ga podseća na njegovu prošlost zavisnosti, iz koje je izašao pre gotovo deset godina.”

slika

”Zabrinuta sam kako bi se njegova majka ponašala prema našoj budućoj deci i kakav bi uticaj imala na njih. Takođe me plaši pomisao da bih mogla imati dete koje bi me podsećalo na nju i da bih zbog toga razvila odbojnost, iako znam da je ta misao iracionalna”, iznela je snaja životnoj savetnici sve svoje frustracije i strepnje. 

Ako se ne promeni, ograničite kontakte

Životna savetnica Aneliza Barberi odgovara joj javno za The Guardian.

”Prema mom iskustvu, depresija koja se javlja nakon kontakta s nekom osobom simptom je odnosa koji izaziva sram, odnosno osećaj bezvrednosti, što ima smisla s obzirom na sve što ste rekli. Prošla zavisnost vašeg partnera takođe na to upućuje.”

”Iako razumem zašto se tako osećate, ne mislim da bi vaša svekrva trebala uticati na odluku o tome hoćete li imati decu, ili kasnije na samu decu, jer ćete vi biti za kormilom, a ne ona. Međutim, možda ćete zaključiti da vaš partner nije prava osoba s kojom biste trebali imati decu, a to je već sasvim druga priča”, ukazuje joj na dodatno promišljanje.

slika

Ističe i kako mnogi loši roditelji postanu izvrsni bake i deke.

”U nadi je spas, ali lično ne bih rizikovala s vašom svekrvom jer zvuči užasno. Jednostavno bih, bez oklevanja, ograničila njen kontakt s decom, osim ako se radikalno ne promeni”, napominje savetnica.

Svekrva je neprijatna i emocionalno destruktivna

“Istina je da je ova žena vrlo neprijatna i emocionalno destruktivna. Mogla bi se čak opisati kao nasilna i to treba jasno imenovati, bez obzira na odbrambeni stav vašeg partnera. Vrlo je važno da vaš partner prepozna da ponašanje njegove majke nije u redu. To ne znači da joj to treba reći ili je suočiti s tim, već pre toga mora prihvatiti u sebi.”

“Sledeći korak jeste da vaš partner postavi učinkovite granice između sebe i majke, a to su spoljašnje granice, poput ređih i kraćih susreta, uz unutrašnje granice, poput jačanja osećaja gde on završava, a ona počinje. To bi moglo zahtevati psihoterapiju. Kada njegove granice budu čvršće, bićete u boljoj poziciji da odlučite želite li dete ili ne.”

”Prednosti u svemu ovome su da je vaš partner već 10 godina čist od droge i prepoznaje da ne bi tolerisao da njegova majka tako postupa s bilo kim drugim. No sada to mora primeniti i na sebe. Ako to ne može ili ne želi, vrlo pažljivo razmislite o svojoj budućnosti s njim, jer će njegova majka uvek biti deo te priče”, upozorava je životna savetnica.

Video:

embed

 