Mlada žena koja s partnerom planira porodicu sve je zabrinutija zbog njegovog odnosa s majkom. Nakon susreta s njom on danima tone u depresivno stanje, dok ona nastavlja s grubim kritikama, omalovažavanjem i emocionalno destruktivnim ponašanjem.

”Imam 30 godina i četiri godine sam u vezi s partnerom. Planiramo zajedničku budućnost, a naš najveći problem je njegova majka koja se prema njemu ponaša izuzetno okrutno. Grubo ga kritikuje, omalovažava njegov izgled i govori mu da je beskoristan. Kad on pokuša da se odbrani, odmahuje rukom i izruguje ga, a često u sve to pokušava uvući i mene, što odbijam”, objašnjava u pismu životnoj savetnici Anelezi Barberi.

Sin brani majku udovicu

”Nakon takvih situacija oboje smo danima van sebe, a on čak upada u depresivno stanje koje traje i po nedelju dana. Iako ga to duboko pogađa, i dalje je brani tako što njeno ponašanje pripisuje žalovanju nakon smrti supruga. Ja u tome vidim obrazac koji ga podseća na njegovu prošlost zavisnosti, iz koje je izašao pre gotovo deset godina.”

”Zabrinuta sam kako bi se njegova majka ponašala prema našoj budućoj deci i kakav bi uticaj imala na njih. Takođe me plaši pomisao da bih mogla imati dete koje bi me podsećalo na nju i da bih zbog toga razvila odbojnost, iako znam da je ta misao iracionalna”, iznela je snaja životnoj savetnici sve svoje frustracije i strepnje.

Ako se ne promeni, ograničite kontakte

Životna savetnica Aneliza Barberi odgovara joj javno za The Guardian.

”Prema mom iskustvu, depresija koja se javlja nakon kontakta s nekom osobom simptom je odnosa koji izaziva sram, odnosno osećaj bezvrednosti, što ima smisla s obzirom na sve što ste rekli. Prošla zavisnost vašeg partnera takođe na to upućuje.”

”Iako razumem zašto se tako osećate, ne mislim da bi vaša svekrva trebala uticati na odluku o tome hoćete li imati decu, ili kasnije na samu decu, jer ćete vi biti za kormilom, a ne ona. Međutim, možda ćete zaključiti da vaš partner nije prava osoba s kojom biste trebali imati decu, a to je već sasvim druga priča”, ukazuje joj na dodatno promišljanje.

Ističe i kako mnogi loši roditelji postanu izvrsni bake i deke.

”U nadi je spas, ali lično ne bih rizikovala s vašom svekrvom jer zvuči užasno. Jednostavno bih, bez oklevanja, ograničila njen kontakt s decom, osim ako se radikalno ne promeni”, napominje savetnica.

Svekrva je neprijatna i emocionalno destruktivna

“Istina je da je ova žena vrlo neprijatna i emocionalno destruktivna. Mogla bi se čak opisati kao nasilna i to treba jasno imenovati, bez obzira na odbrambeni stav vašeg partnera. Vrlo je važno da vaš partner prepozna da ponašanje njegove majke nije u redu. To ne znači da joj to treba reći ili je suočiti s tim, već pre toga mora prihvatiti u sebi.”

“Sledeći korak jeste da vaš partner postavi učinkovite granice između sebe i majke, a to su spoljašnje granice, poput ređih i kraćih susreta, uz unutrašnje granice, poput jačanja osećaja gde on završava, a ona počinje. To bi moglo zahtevati psihoterapiju. Kada njegove granice budu čvršće, bićete u boljoj poziciji da odlučite želite li dete ili ne.”

”Prednosti u svemu ovome su da je vaš partner već 10 godina čist od droge i prepoznaje da ne bi tolerisao da njegova majka tako postupa s bilo kim drugim. No sada to mora primeniti i na sebe. Ako to ne može ili ne želi, vrlo pažljivo razmislite o svojoj budućnosti s njim, jer će njegova majka uvek biti deo te priče”, upozorava je životna savetnica.

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