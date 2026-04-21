Voće je neizostavan deo zdrave ishrane, ali iako sadrži prirodne šećere, sa nekim vrstama ipak treba biti oprezan – posebno ako imate problema sa šećerom u krvi.

Preporuke National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases jasno navode: voće treba da bude deo balansirane ishrane, čak i kod osoba sa dijabetesom. Ipak, važno je znati koje vrste sadrže više šećera i kako ih pravilno konzumirati.

Tri vrste na koje treba obratiti pažnju

Nisu sve voćke iste – neke prirodno sadrže više šećera:

lubenica

prezrele banane

ananas

To ne znači da ih treba izbaciti iz ishrane, već da je važno kontrolisati količinu i način konzumacije.

Voće je i dalje zdrav izbor

I pored šećera, voće donosi brojne koristi:

vitamine i minerale

antioksidanse

vlakna koja pomažu regulaciji šećera u krvi

Zato je i dalje bolji izbor od slatkiša i industrijskih proizvoda.

Kako da ga jedete bez naglog skoka šećera?

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih trikova:

jedite jednu porciju odjednom

kombinujte voće sa proteinima ili zdravim mastima npr. jogurt + bobice jabuka + bademi



Ovakve kombinacije usporavaju apsorpciju šećera u krvi.

Voće bogato ugljenim hidratima (na 100 g)

Ako vodite računa o unosu ugljenih hidrata, obratite pažnju na ove vrednosti:

crveno grožđe – 20,2 g

banana – 20,1 g

jabuka (fuji) – 15,6 g

mango – 15 g

ananas – 13,1 g

Voće nije neprijatelj – ali količina i kombinacija prave razliku.

Ako znate šta jedete i kako ga kombinujete, možete uživati u voću bez straha od naglih skokova šećera.