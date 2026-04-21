Voće je neizostavan deo zdrave ishrane, ali iako sadrži prirodne šećere, sa nekim vrstama ipak treba biti oprezan – posebno ako imate problema sa šećerom u krvi.
Preporuke National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases jasno navode: voće treba da bude deo balansirane ishrane, čak i kod osoba sa dijabetesom. Ipak, važno je znati koje vrste sadrže više šećera i kako ih pravilno konzumirati.
Tri vrste na koje treba obratiti pažnju
Nisu sve voćke iste – neke prirodno sadrže više šećera:
- lubenica
- prezrele banane
- ananas
To ne znači da ih treba izbaciti iz ishrane, već da je važno kontrolisati količinu i način konzumacije.
Voće je i dalje zdrav izbor
I pored šećera, voće donosi brojne koristi:
vitamine i minerale
antioksidanse
vlakna koja pomažu regulaciji šećera u krvi
Zato je i dalje bolji izbor od slatkiša i industrijskih proizvoda.
Kako da ga jedete bez naglog skoka šećera?
Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih trikova:
- jedite jednu porciju odjednom
- kombinujte voće sa proteinima ili zdravim mastima
- npr. jogurt + bobice
- jabuka + bademi
Ovakve kombinacije usporavaju apsorpciju šećera u krvi.
Voće bogato ugljenim hidratima (na 100 g)
Ako vodite računa o unosu ugljenih hidrata, obratite pažnju na ove vrednosti:
- crveno grožđe – 20,2 g
- banana – 20,1 g
- jabuka (fuji) – 15,6 g
- mango – 15 g
- ananas – 13,1 g
Voće nije neprijatelj – ali količina i kombinacija prave razliku.
Ako znate šta jedete i kako ga kombinujete, možete uživati u voću bez straha od naglih skokova šećera.
