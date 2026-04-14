Hrkanje, česta pojava tokom noći, moglo bi biti rani znak opasne hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska. Najveće istraživanje te vrste, koje su sproveli stručnjaci za poremećaje spavanja sa Univerziteta Flinders, pokazalo je da ljudi koji redovno hrču, posebno gojazni muškarci srednje dobi, imaju veći rizik od povišenog krvnog pritiska i nekontrolisane hipertenzije, piše Express.co.uk.

Studija, objavljena u časopisu NPJ Digital Medicine, prva je koja je tokom dužeg perioda koristila tehnologiju za praćenje spavanja u kućnim uslovima kako bi ispitala povezanost hrkanja i krvnog pritiska.

"Prvi put možemo objektivno potvrditi da postoji jasna povezanost između redovnog noćnog hrkanja i povišenog krvnog pritiska", rekao je glavni autor istraživanja dr. Bastien Lekat s Fakulteta medicine i javnog zdravstva. "Utvrdili smo da oko 15 odsto svih ispitanika, uglavnom gojaznih muškaraca, hrče tokom više od 20 odsto noći. Takvo redovno noćno hrkanje povezano je s povišenim krvnim pritiskom i nekontrolisanom hipertenzijom", dodao je.

Prema njegovim rečima, rezultati pokazuju koliko je važno hrkanje ozbiljnije uzimati u obzir u zdravstvenoj nezi i lečenju poremećaja spavanja, posebno kad je reč o kontroli krvnog pritiska.

Hrkanje se često potcenjuje

Hrkanje je vrlo raširena pojava, ali se njegove moguće zdravstvene posledice često zanemaruju. Često se javlja zajedno s apnejom u snu, poremećajem kod kojeg tokom spavanja dolazi do povremenih prekida disanja.

"Videli smo da je kod ljudi koji redovno hrču rizik od nekontrolisane hipertenzije gotovo dvostruko veći. Taj se rizik dodatno povećava kod onih koji i redovno hrču i imaju apneju u snu, u poređenju s osobama koje ne hrču redovno", rekao je profesor Debi Ekert, direktor programa za zdravlje spavanja na Univerzitetu Flinders i jedan od glavnih autora studije.

Samo hrkanje moglo bi poslužiti kao rano upozorenje na visoki krvni pritisak jer poremećen san koji pritom nastaje može povećati rizik od razvoja hipertenzije. A hipertenzija, odnosno trajno povišen krvni pritisak, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, uključujući otkazivanje srca, moždani udar te bolesti srca i bubrega.

U istraživanju su korišćeni podaci prikupljeni pomoću uređaja za praćenje spavanja postavljenih ispod dušeka, koji su beležili hrkanje i apneju u snu, kao i kućnih aparata za pritisak. Studija je trajala devet meseci i obuhvatila više od 12.000 ispitanika iz celog sveta.

Šta treba izbegavati

Ako želite smanjiti hrkanje, trebalo bi izbegavati pušenje i preteranu konzumaciju alkohola. Takođe se ne preporučuju tablete za spavanje jer i one ponekad mogu izazvati hrkanje.

"Ovo je do sad najveće istraživanje koje je, uz pomoć objektivnih merenja u kućnim uslovima, proučavalo moguću povezanost hrkanja, apneje u snu i hipertenzije. Ono donosi važne uvide u moguće posledice hrkanja na rizik od razvoja povišenog krvnog pritiska", rekao je dr. Lekat.

Rezultati dodatno naglašavaju koliko je važno hrkanje uzeti u obzir u kliničkoj praksi i lečenju poremećaja spavanja, posebno kad je reč o kontroli hipertenzije.

"Nalazi ove studije otvaraju prostor za daljnja istraživanja o tome mogu li terapije usmerene na smanjenje hrkanja ujedno pomoći i u snižavanju krvnog pritiska te smanjenju povezanih zdravstvenih rizika", dodao je.

Ako hrčete i pritom primećujete loš kvalitet sna, izražen umor ili poteškoće s disanjem tokom spavanja, bilo bi dobro javiti se lekaru opšte prakse ili specijalisti, koji vas može uputiti na obradu spavanja.

