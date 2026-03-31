Promene u boji, obliku i teksturi noktiju mogu puno reći o opštem zdravlju, a lekari upozoravaju na jedan specifičan znak koji može upućivati na rani stadijum otkazivanja srca ili bolesti jetre, uključujući cirozu. Iako su problemi s noktima najčešće bezazleni, dobro ih je redovno pratiti jer mogu dati važne tragove o stanjima koja traže lekarsku procenu.

Simptom poznat kao Terijevi nokti

Ako veći deo vaših noktiju izgleda bledo, skoro isprano, s tankom crvenkastosmeđom crtom pri vrhu, to bi mogao biti znak takozvanih Terijevih noktiju. To stanje je dobilo ime po lekaru koji ga je prvi opisao, a reč je o promeni boje nokta. Kod ljudi s ovim simptomom obično nema uobičajenog polumeseca, odnosno lunule, uz koren nokta, nego gotovo celi nokat izgleda bledo.

U mnogim slučajevima Terijevi nokti mogu upućivati na hroničnu bolest poput otkazivanja jetre ili dijabetesa. Mogu biti i znak drugih zdravstvenih stanja u pozadini, uključujući cirozu, kongestivnog otkazivanja srca, otkazivanja bubrega i virusni hepatitis. Ponekad, međutim, mogu biti i bezazlen znak starenja, uzrokovan manjim brojem krvnih sudova u blizini ležišta nokta. Ako sumnjate da imate Terijeve nokte, preporučuje se da se javite lekaru opšte prakse radi procene i daljjeg lečenja.

Izgled noktiju može se poboljšati lečenjem osnovne bolesti koja uzrokuje simptome. Privremeni pritisak na ležište nokta može na kratko učiniti da promena boje nestane, ali to nije rešenje za samo stanje.

Šta pokazuju istraživanja

U studiji iz 2017. godine pod naslovom "Terijevi nokti: Znak sistemske bolesti" istraživači su naveli: "Iako se ova promena može pojaviti i kao deo normalnog starenja, Terijevi nokti takođe mogu biti pokazatelj osnovnog medicinskog stanja, najpre ciroze, hroničnog otkazivanja bubrega i kongestivnog otkazivanja srca."

Drugi rani simptomi na koje vredi pripaziti

Ostali rani simptomi otkazivanja srca mogu uključivati umor, kratak dah i oticanje nogu. S druge strane, ciroza u ranim fazama obično ne uzrokuje mnogo simptoma, a ponekad ih uopšte nema. Kad se ipak pojave, često su blagi i neodređeni. Neki od ranih znakova na koje vredi paziti su stalan umor, gubitak telesne težine bez jasnog razloga, slab apetit, mučnina te blagi bol ili nelagoda u području stomaka ili jetre.

Uobičajene promene na noktima

Prema britanskom Nacionalnom zdravstvenom sistemu, nokti se prirodno menjaju vremenom. Sasvim je normalno da starenjem postanu deblji ili lomljiviji. Tokom trudnoće mogu postati tvrđi, mekši ili krhkiji, no trebali bi se vratiti u uobičajeno stanje unutar šest meseci nakon porođaja. Takođe je uobičajeno da nakon povrede nokat promeni boju, olabavi i na kraju otpadne. Nokat na ruci trebao bi ponovo izrasti unutar šest meseci, dok za nokat na nozi taj proces može trajati i do 18 meseci.

Najčešći uzroci problema s noktima

Većina problema s noktima nastaje zbog povreda, grickanja noktiju, promene boje zbog pušenja ili čestog lakiranja, nepravilnog sečenja noktiju ili čestog izlaganja ruku vodi i sredstvima za čišćenje. Čest uzrok je i gljivična infekcija.

Ipak, promene na noktima ponekad mogu biti znak ozbiljnijeg ili dugotrajnijeg stanja, kao što su psorijaza, anemija uzrokovana manjkom gvožđa, smanjena ili pojačana funkcija štitne žlezde, dijabetes te bolesti srca, pluća ili jetre. Određeni lekovi takođe mogu uzrokovati promene na noktima, pa je korisno proveriti nuspojave lekova koje uzimate.

