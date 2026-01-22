VLDL (lipoprotein veoma niske gustine) nastaje u jetri i njegova osnovna uloga je da kroz krv prenosi trigliceride, vrstu masti koja telu služi kao izvor energije. Problem nastaje kada ga ima previše.

Kako VLDL utiče na organizam?

U krvi postoji više vrsta lipoproteina koji prenose masti i holesterol. Oni su sastavljeni od holesterola, triglicerida i proteina. Kod VLDL-a, čak polovina njegove strukture čine trigliceridi, zbog čega se smatra posebno rizičnim kada su vrednosti povišene. Visok nivo VLDL holesterola povezuje se sa stvaranjem masnih naslaga na zidovima arterija. Te naslage sužavaju krvne sudove, otežavaju protok krvi i vremenom povećavaju rizik od srčanih i moždanih oboljenja, piše Mayo Clinic.

Zašto se VLDL retko pominje u analizama?

Za razliku od LDL i HDL holesterola, VLDL se ne meri direktno u standardnim krvnim analizama. Najčešće se samo procenjuje na osnovu vrednosti triglicerida u krvi. Smatra se da je povišen ako prelazi 30 mg/dl, što je signal da organizam šalje upozorenje.

Kako sniziti VLDL holesterol?

Najefikasniji način da se VLDL dovede u normalu jeste – smanjenje triglicerida. To se postiže promenom svakodnevnih navika:

Gubitak viška kilograma ima veliki efekat

Redovna fizička aktivnost pomaže telu da bolje koristi masti

Smanjenje unosa šećera i slatkiša je ključno

Alkohol posebno negativno utiče na trigliceride

U određenim slučajevima, lekari mogu preporučiti i terapiju lekovima

Iako se o njemu manje govori, VLDL holesterol igra važnu ulogu u ukupnoj slici zdravlja srca. Ako su vam trigliceridi povišeni, to je jasan znak da treba obratiti pažnju i na ovaj „tihi“ faktor rizika.