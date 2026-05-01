Jedno od najprepoznatljivijih TV lica, Marija Veljković, već gotovo dve decenije deo je kultnog kviza „Slagalica“. Pored toga, televizijska publika može da je gleda i emisiji koja menja živote porodica „Novi početak“, ali i kao glumicu u seriji "Srećna porodica Rale i Mare". Za TV dodatak otkriva kako održava energiju pred kamerama, koliko je emotivno vezana za ljude kojima pomaže i kako izgleda svakodnevica majke troje dece.

Kviz „Slagalica“ je već institucija. Kako uspevate da zadržite istu energiju i entuzijazam nakon toliko godina?

- Slagalica se prikazuje od 1993. godine, a ja sam deo ekipe 19 godina i u tom studiju se osećam kao kod svoje kuće. Volim posao kojim se bavim i ako već mogu nekom da olakšam, da se oseća manje napeto i da svoj nastup, a mnogima je to prvi nastup na televiziji, učinim lepšim, zašto to ne bih uradila. To je nešto što me pokreće i mislim da mi Slagalica nikada ne bi dosadila.

U emisiji "Novi početak" pomažete ljudima da promene život iz korena. Koja priča vas je najviše emotivno dotakla?

- Peta sezona emisije "Novi početak" se trenutno prikazuje. Pomažemo porodicama koje dobijaju kuću od Ministarstva za brigu o selu. Mnogi me pitaju: "Maro, hoćeš li nam dati kuću?", ali ne dajem kuću ja, već porodice moraju da prođu, po meni, najdivniji konkurs koji postoji u našoj zemlji, a to je da im kuća bude dodeljena. Ministarstvo dodeli novac za kuću, a mi im, kao ekipa, menjamo život iz korena tako što im dodelimo neki biznis, od kojeg će bolje moći da žive. Emotivno sve proživim sa tim porodicama. Zato ne bih mogla da izdvojim nijednu priču, jer svaka nosi svoju težinu i vrlo su pažljivo odabrane.

Serija "Srećna porodica Rale i Mare" spojila je vaš voditeljski i glumački talenat. Koliko se Mara iz serije razlikuje od Marije privatno?

- Serija "Rale i Mara" je rađena po Rastkovoj i mojoj ideji i prilično podseća na nas dvoje. Ali Mara je savršenija verzija Marije. Ona je lekarka i nije toliko temperamentna kao Marija, ali se kroz celu seriju provlače svakodnevni problemi koje svi imamo. Rastko i ja kao kreatori serije se bavimo temama koje muče sve nas. Likovi su pravljeni po pravim osobama, samo smo ih nadogradili pa tako i nas dvoje. Mara je savršenija verzija Marije, ali se prilično poklapamo.

Imate troje dece i radite više poslova. Kako izgleda jedan vaš dan?

- Imamo raspored koji mora da se ispoštuje, i što se tiče posla i što se tiče porodice. Često volim da kažem da sam ja taksista koji ne dobija honorar (smeh). Nisam nikakav mag organizacije, nego idem dan po dan, od obaveze do obaveze koje moram da završim. Mislim da je to svakodnevica svake majke.

Koliko su značajni podrška i empatija u partnerskom odnosu i životu uopšte?

- Bez klada u vezi nema ni bilo čega drugog na ovom svetu. Ono što nosite iz kuće, iz svoje porodice, to se pretače i vidi se i u poslu i u ophođenju svakodnevnom prema ljudima i u načinu života. Ljudskost, podrška, empatija, to su osećanja koja treba da postoje u svim odnosima.

Kada se kamere ugase, u čemu najviše uživate?

Kada se kamere ugase, najviše se radujem vremenu s porodicom, u prirodi, možda pored vode i tišini.

Kao lepa i negovana žena, šta biste poručili čitateljkama kada je reč o lepoti?

- Mislim da svaka od nas ima pravo da radi ono što joj prija. Da li je to prirodan izgled, bez botoksa, sa borama ili su to razni tretmani, botoks, svaka žena mora da ima slobodu da se neguje i oblači kako želi. To je moj savet svim ženama. Moramo da cenimo tuđe različitosti. Ja cenim, volim i poštujem sebe, a poštujem i druge žene, potpuno različite od mene, i to je recept. Budite zadovoljni sobom, radite šta vam prija, a cenite one koji su različiti od vas.

Urednik ste emisije “Super Potera”. Da li više volite rad ispred ili iza kamere?

- To nije prvi projekat gde sam urednica, ali je najveći. I prvi kviz koji uređujem. Meni se dopada zato što je drugačiji od svega što sam do sada radila i nosi potpuno drugačiju odgovornost i kreativnost. Volim da sam na snimanjima i iza kamere, a volim i montaže, to je ljubav koju sam naknadno otkrila.