Sećate li se kako je nekada izgledalo pakovanje za more?

Kofer, par kupaćih kostima, peškir i to je bilo sve. Danas je gotovo nezamislivo krenuti na plažu, posebno sa decom, a da u torbi ne budu krema za sunčanje, šešir, naočare i dovoljno hlada.

Telefon nas danas stalno upozorava na UV indeks, a u najtoplijem delu dana izbegavamo sunce koliko god možemo.

Ipak, generacije koje su letovale šezdesetih i sedamdesetih godina odrastale su u potpuno drugačijim uslovima.

Na plažama se tada boravilo od jutra do večeri. Krema za sunčanje se retko koristila, a često se posezalo za njom tek kada je koža već bila crvena i osetljiva.

Zašto su naši roditelji i bake i deke radili nešto što danas deluje neobično i rizično? Razlog nije u neodgovornosti, već u tri ključne stvari koje su se vremenom promenile.

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Tamni ten bio je jedini dokaz uspešnog letovanja

Nakon Drugog svetskog rata preplanuli, tamni ten postao je statusni simbol. To je bio znak da imate novca i vremena da odete na more. Povratak sa letovanja bez zdrave boje smatrao se neuspehom.

U to vreme kreme za sunčanje nisu služile zaštiti od zračenja. Ljudi su koristili ulja i razne mazalice koje su zapravo ubrzavale tamnjenje kože i produžavale boju. Opekotine su se smatrale normalnom i prolaznom neprijatnošću.

SPF zaštita i svest o zračenju nisu postojali

Pre nekoliko decenija svest o raku kože i melanomu bila je na mnogo nižem nivou. Niko nije razmišljao o tome da se oštećenja kože akumuliraju tokom života i da posledice dolaze godinama kasnije.

Ni tehnologija zaštite tada nije postojala. SPF faktori i zaštita od UVA i UVB zraka ušli su u širu upotrebu tek krajem prošlog veka. Ljudi jednostavno nisu imali pristup onome što je danas dostupno u svakoj apoteci.

Oštećenje ozonskog omotača i promena klime

Pitanje da li je sunce danas jače nego pre pedeset godina zahteva oprez, ali jedno je sigurno, oštećenje ozonskog omotača tokom osamdesetih godina povećalo je količinu štetnog UVB zračenja koje dopire do Zemlje.

Pored toga klimatske promene su produžile letnje sezone. Danas provodimo više vremena na suncu jer topli periodi traju duže, pa je i izloženost veća. Zato se zaštita od sunca danas ne koristi iz navike, već zbog stvarnih promena u atmosferi i načinu života.

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