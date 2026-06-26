Sećate li se kako je nekada izgledalo pakovanje za more?

Kofer, par kupaćih kostima, peškir i to je bilo sve. Danas je gotovo nezamislivo krenuti na plažu, posebno sa decom, a da u torbi ne budu krema za sunčanje, šešir, naočare i dovoljno hlada.

Telefon nas danas stalno upozorava na UV indeks, a u najtoplijem delu dana izbegavamo sunce koliko god možemo.

Ipak, generacije koje su letovale šezdesetih i sedamdesetih godina odrastale su u potpuno drugačijim uslovima.

Na plažama se tada boravilo od jutra do večeri. Krema za sunčanje se retko koristila, a često se posezalo za njom tek kada je koža već bila crvena i osetljiva.

Zašto su naši roditelji i bake i deke radili nešto što danas deluje neobično i rizično? Razlog nije u neodgovornosti, već u tri ključne stvari koje su se vremenom promenile.