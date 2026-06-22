Rešite se masnih fleka sa šporeta: Treba vam jedan predmet koji imate u kući i ringle će blistati kao novePrethodna vest
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Milica (76) sama neguje dva nepokretna sina u zabačenom selu kod Prijepolja: Njene reči slamaju i najtvrđa srca, "Plašim se samo jednog"
Tri napaćene duše čekaju spas
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