Patrijarh Pavle ostao je upamćen kao čovek neverovatne skromnosti, tišine i mudrosti. Živeo je jednostavno, bez luksuza i suvišnih potreba, a takav odnos imao je i prema hrani.

Njegova svakodnevna ishrana bila je skromna, ali pažljivo birana. Verovao je da čoveku ne treba mnogo da bi bio sit, zdrav i zadovoljan. Često je govorio da je umerenost ključ svega i da prejedanje nikome ne donosi dobro.

Za njegovom trpezom važilo je jedno pravilo koje nikada nije kršio - hrana se ne baca. Govorilo se da nikada nije ostavljao ni mrvicu u tanjiru, jer je rasipanje hrane smatrao velikim grehom.

Namirnica koju je posebno cenio

Iako bi mnogi pomislili da su na njegovoj trpezi bili meso ili skupe namirnice, patrijarh Pavle je najviše cenio ono što priroda daje gotovo svima -koprivu.

Upravo kopriva bila je jedna od njegovih omiljenih namirnica, a često je pio i sok od paradajza. Verovao je u blagotvorno dejstvo jednostavne hrane i prirodnih darova.

Kopriva je poznata kao prava riznica vitamina i minerala. Bogata je gvožđem, magnezijumom, vitaminima C i K, zbog čega se u narodu vekovima koristi za jačanje organizma i „krvne slike“.

Lekcija koju je ostavio svima

Način ishrane patrijarha Pavla i danas mnogima služi kao podsetnik da zdravlje ne mora da dolazi iz skupih i modernih trendova.

Njegova filozofija bila je jednostavna - jesti umereno, ceniti ono što imate i ne rasipati ono što vam je dato. Upravo u toj jednostavnosti krila se njegova snaga.