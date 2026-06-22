Jedna majka postala je viralna na društvenim mrežama nakon što je otkrila da je vaspitačica u vrtiću bez dozvole obukla drugo dete u rezervnu garderobu njene ćerke. Njena priča izazvala je lavinu reakcija roditelja.

Naime, majka je svoju priču podelila na Reditu, gde je objasnila da je njena ćerka tek prethodne srede krenula u vrtić. Po zahtevu vrtića, spakovala joj je pelene, vlažne maramice i kompletnu rezervnu odeću – za svaki slučaj. Iako joj nije smetalo da se potrošni materijal, poput pelena i maramica, deli sa drugom decom, naročito ako su neke porodice u težoj finansijskoj situaciji, zabrinula se kada je primetila da se kući vratila samo polovina rezervne garderobe.

Pravi šok usledio je u trenutku kada je došla po ćerku – u grupi je ugledala drugo dete koje nosi majicu njene devojčice.



Kako je objasnila, problem nije bio u nedostatku empatije, već u vrlo praktičnoj stvari.

„Ako odeća ode kući sa drugim detetom, postoji velika šansa da se nikada ne vrati. Odeća je skupa, a ja ne mogu sebi da priuštim da je stalno menjam“, napisala je majka. „Moja ćerka ionako nema mnogo garderobe i jednostavno ne mogu da rizikujem da se nešto izgubi ili uništi.“

U trenutku pisanja, objava je imala više od 15.000 pozitivnih glasova, a u komentarima su se javili roditelji i zaposleni u predškolskim ustanovama koji su gotovo jednoglasno stali na njenu stranu. Mnogi su istakli da bi svaka škola ili vrtić trebalo da ima sopstvene rezervne komade garderobe za hitne slučajeve – neutralne majice većeg broja ili majice sa logom ustanove – koje se nakon pranja vraćaju.



„Jedini izuzetak koji mogu da razumem jeste ako su deca rođena braća i sestre. U svim drugim slučajevima – nikako“, napisao je jedan korisnik.

Neki zaposleni u sistemu brige o deci naglasili su da nikada ne bi obukli jedno dete u garderobu drugog, osim ako ne dolaze iz istog domaćinstva.

Jedan komentar posebno je uznemirio javnost – roditelj je ispričao da je njegova supruga u bivšem vrtiću zatekla sina promrzlog, jer je jaknu nosilo drugo dete koje je došlo bez nje. „On je sada u mnogo boljem vrtiću“, zaključio je.

Iako su pojedini komentatori priznali da obrazovne ustanove često trpe pritisak zbog porodica koje ne mogu da obezbede osnovne potrepštine, većina se složila da korišćenje ličnih stvari druge dece nije rešenje.

Kao kompromis, mnogi su predložili da se roditelji koji mogu zamole da doniraju garderobu za zajedničku zalihu, ali isključivo uz znanje i saglasnost svih uključenih.

A šta vi kažete?