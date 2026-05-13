Vidra - inspirisano životinjom vidrom, u prenesenom značenju simbolizuje okretnost, spretnost i snalažljivost

Gala - potiče od starog prideva „gala“ (crno, tamno) ili kao skraćena varijanta imena poput Galina i Gavrila, a vezuje se i za hrišćansku tradiciju

Drinka - ime nastalo po reci Drini, pa simbolizuje snagu, prirodnost i lepotu koja ne podleže pravilima

Najda - izvedeno od glagola "naći", u značenju ona koja je pronađena ili darovana

Čarna - znači tamna, ali u prenesenom smislu i ona koja je mistična i očaravajuća

Aleksija - potiče od grčkog korena vezanog za ime Aleksandar, sa značenjem zaštitnice i one koja brani

Vasilija - dolazi od grčkog "vasileus", što znači vladarka, carica ili osoba koja vodi

Dušana - ženska forma imena Dušan, povezana sa rečju "duša", pa simbolizuje dubinu i toplinu

Kruna - potiče od pojma krunisanja i krune, simbol pobede, dostojanstva i posebnosti

Mitra - izvedeno od muškog imena Mitar, u širem smislu povezuje se sa smirenošću, promišljenošću i stabilnošću

Simona - dolazi od hebrejskog korena "šimon", što znači slušati, pa se vezuje za pažljivost i razumevanje

Stojna - staro slovensko zaštitno ime koje označava stabilnost, snagu i postojan karakter

Filipa - ženska verzija imena Filip, koje znači "ljubitelj konja", a u prenesenom smislu ljubav prema prirodi i slobodi

Zora - staro slovensko ime inspirisano prvim svetlom dana, simbol novog početka i nade