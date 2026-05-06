Stefon Digs je saznao svoju presudu nakon što ga je bivši privatni kuvar optužio za napad.

Nakon dva dana na sudu, porota u Masačusetsu je u utorak, 5. maja, proglasila Digsа (32), nevinim po optužbama da je napao i davio bivšu zaposlenicu, Milu Adams, kako su preneli NBC i USA Today.

Porota je većala oko 90 minuta i napravila kratku pauzu kako bi razgovarala sa sudijom, neposredno pre nego što je vratila presudu.

Saopštenje

Advokat Stefona Digsа, Mič Šuster, je ubrzo nakon presude izdao saopštenje za magazin People u utorak popodne nakon suđenja.

„Od prvog dana smo ove optužbe shvatili ozbiljno i upravo zato smo želeli da se činjenice otkriju kroz pravni proces“, rekao je Šuster. „Slava i finansijski uspeh ne bi trebalo da nekome oduzimaju pretpostavku nevinosti, ali to se prečesto dešava. I nažalost, kao što je slučaj sa neosnovanim tvrdnjama — šteta počinje onog trenutka kada se optužba podnese, mnogo pre nego što se bilo koje činjenice ispitaju.“

Šuster je nastavio: „Profesionalni sportisti imaju metu na leđima. Kada neko vidi dres i ugovor, vidi polugu; vidi nagodbu. I računaju na taj pritisak u sudu javnog mnjenja kako bi se donela automatska odluka o nagodbi, bez obzira na činjenice slučaja.“

Njegovo saopštenje je zaključeno rečima: „Dokazi su pokazali ono što tvrdimo od prvog dana: gospodin Digs je bio lažno optužen, a ovaj slučaj predstavlja upravo onakvu oportunističku metu sa kojom se igrači mogu suočiti onog trenutka kada napuste teren.“

Hvatač lopte, koji je posle samo jedne sezone otpušten iz tima ,,New England Patriots", je bio optužen od strane bivše kuvarice koja je živela u njegovom domu da ju je davio i udarao u svom domu u decembru 2025. godine. Bivša zaposlena je svedočila u ponedeljak, 4. maja, i tvrdila da se napad dogodio kada je Digs ušao u njenu spavaću sobu 2. decembra.

Žena je navela da ju je Digs „udario otvorenom šakom“ i rekla da je imala poteškoće sa disanjem dok joj je hvatač lopte obavio ruku oko vrata i davio je. Takođe ga je optužila da nije isplatio puni iznos njene ugovorene naknade.

Odluka

Digs je odlučio da ne svedoči kako bi osporio tvrdnje Adamsove.

Digs je uhapšen u decembru i u februaru se izjasnio da nije kriv.

On je prvog dana suđenja odbio da govori za novinare dok je ulazio u sudnicu, kako prenosi AP.

Advokati ,,NFL" zvezde su pre presude u utorak izjavili da on „kategorički poriče optužbe“.

Raskid

Digs je tokom protekle godine dospeo u medije i zbog svoje veze sa reperkom Kardi Bi, koja je 4. novembra 2025. rodila njihovo dete. Glasine o raskidu počele su da se šire u februaru nakon što su se međusobno prestali pratiti na društvenim mrežama.

Izvor je krajem februara izjavio za magazin ,,People": „Stvari su postale previše napete i komplikovane. Kardi je vrlo direktna osoba“, navodi izvor. „Čim je osetila da više ne može da mu veruje, povukla se kako bi se fokusirala na svoju decu, muziku i turneju.“

Digs je trenutno slobodan igrač nakon što je otpušten iz tima ,,New England Patriots".



