Ljubav jednog mališana prema bejzbolu dovela je do neočekivanog, i urnebesnog, trenutka tokom treninga sa njegovim dedom.

Dečak (3) je viđen kako zamahuje palicom u garaži u Komersu, u Džordžiji. Mali „udarač“ je bio skoncentrisan, odlučan i očigledno uživao u svakom trenutku, prenosi People.

Zatim se jedan udarac malo oteo kontroli.

Dok je dečak udario lopticu, ona je poletela pravo napred i pogodila njegovog dedu direktno u grudi. Udarac ga je iznenadio, ali je on se brzo nasmejao i prihvatio situaciju sa humorom.

Srećom, lopta nije bila tvrda i niko nije povređen.

Obožava sport

Prema rečima dečakove porodice, bejzbol već sada zauzima ogroman deo njegovog života. „Naš trogodišnjak je potpuno opsednut bejzbolom — jede, spava i diše bejzbol“, rekli su, prema opisu videa.

Dodali su da se ugleda na Majkla Harisa II i Ronalda Acunju Mlađeg, nadajući se da će jednog dana krenuti njihovim stopama.

„Bio je tamo i udarao loptice sa svojim dedom… taj zamah je bio baš jak i pogodio dedu pravo u grudi“, rekli su. „Definitivno nije bio deo plana.“

Ipak, taj trenutak je postao vedro podsećanje na to koliko energije, i snage, ima mladi igrač. „Ponosni smo roditelji“, dodali su.

Međutim, gledaoci su imali oči i za još jednog „zvezdanog“ učesnika na snimku koji je podelio kanal ,,ViralHog". Dok se lopta otkotrljala dalje, porodični pas je brzo reagovao, doneo je nazad i ponašao se kao iskusni saigrač.

„Pas je MVP jer igra aport“, napisao je jedan komentator. Drugi su se složili: „Ovaj dečko za skupljanje lopti je baš dobar pas“, našalio se neko, dok je treći dodao: „Dete je preslatko dok udara, ali i pas koji donosi loptu je jednako presladak.“

