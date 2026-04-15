Savršene domaće krofne trebalo bi da budu lagane, mekane iznutra i hrskave spolja, ali često se desi da upiju previše ulja ili ostanu teške.

Jedan od trikova iskusnih kuvara jeste da se u testo doda kašika rakije, jer alkohol pomaže da krofne tokom prženja upiju manje masnoće i ostanu vazdušaste. Umesto rakije mogu poslužiti i votka ili rum.

Važno je da svi sastojci budu na sobnoj temperaturi kako bi se testo lakše umesilo i pravilno naraslo. Preporučuje se da se testo pripremi uveče i ostavi u frižideru da polako raste, jer sporije narastanje daje bolji ukus. Ključno je da se zapremina testa udvostruči, jer u suprotnom krofne mogu biti zbijene i gumene.

Prženje je takođe presudno.

Ulje treba da bude zagrejano na oko 180 stepeni, a krofne moraju da "plivaju" u njemu. Ako je temperatura niža, upiće previše ulja, a ako je viša, spolja će zagoreti pre nego što se ispeku iznutra. U tiganj ne treba stavljati previše krofni odjednom, jer će temperatura pasti i testo će postati masno.

Nakon prženja, krofne je najbolje staviti na papirni ubrus da upije višak ulja. Čuvaju se u papirnoj kesi ili kartonskoj kutiji, dok plastična ambalaža treba da bude obložena ubrusom kako bi ostale sveže i hrskave i narednih dana.

