Najviše pažnje privukao je njihov sin Paks, koji je još 2020. godine na Dan očeva objavio poruku u kojoj nije birao reči. Oca je nazvao „užasnom osobom“, optužio ga da je godinama nanosio bol porodici i poručio da je mlađa deca, kako je tvrdio, „drhtala od straha“ u njegovom prisustvu.

„Iznova i iznova dokazuješ da si užasna i odvratna osoba. Nemaš ni trunku empatije prema svojoj deci. Pretvorio si živote onih koji su mi najbliži u pakao“, napisao je tada Paks, završivši objavu ironičnom čestitkom za Dan očeva. Njegove reči obišle su svet i postale jedna od najtežih javnih optužbi koje je neko od Pitove dece izneo protiv slavnog glumca.

Iako ostala deca nisu javno govorila protiv oca, njihovi potezi bili su više nego jasni. Najstariji sin Medoks prvi je počeo da koristi samo prezime Džoli. U odjavnoj špici filma koji je radio sa majkom potpisan je kao Medoks Džoli, bez prezimena Pit, a nedavno je pokrenuo i zvaničnu proceduru da ga trajno ukloni iz dokumenata. Njegovim stopama krenula je i Zahara, koja se još tokom studija predstavljala kao Zahara Marli Džoli, a zatim je i formalno zatražila promenu prezimena.

Možda je najveći udarac za Breda Pita bio potez njihove biološke ćerke Šajlo. Čim je postala punoletna, sama je angažovala advokata i podnela zahtev da iz svog imena izbaci prezime Pit. Sud je kasnije odobrio da se zvanično preziva samo Džoli. Ni najmlađi nisu ostali po strani. Vivijen je u programu za brodvejski mjuzikl na kojem je radila sa majkom bila potpisana kao Vivijen Džoli, dok je Noks, prema pisanju stranih medija, na srednjoškolskoj diplomi koristio isto prezime.

Porodični sukob traje godinama

Sve je počelo nakon incidenta u privatnom avionu 2016. godine, posle kojeg je Anđelina Džoli podnela zahtev za razvod. Glumica je tada optužila Breda Pita da je tokom leta fizički i verbalno napao nju i decu, dok je on te optužbe od početka negirao. Od tada bivši supružnici vodili su dugotrajne sudske sporove oko starateljstva nad decom i zajedničke francuske vinarije, a porodični odnosi postajali su sve lošiji.

Ipak, izvori bliski Bredu Pitu godinama tvrde da glumac nije odustao od želje da obnovi odnos sa decom. Kako navode, poštuje njihove odluke, ali se nada da će jednog dana uspeti da poprave narušene porodične veze.

Za sada, međutim, postupci gotovo sve njihove dece govore više od bilo koje izjave – jedno po jedno odrekli su se očevog prezimena, a jaz između nekada jedne od najpoznatijih holivudskih porodica čini se većim nego ikada.