Buduća mlada požalila se na jednoj društvenoj mreži da njen verenik ima problem s postavljanjem granica majci. Ona želi s njima na medeni mesec i ne preza ni od čega, a on se ne buni!

Devojka se šokirala kad je njena svekrva zahtevala da se pridruži njoj i njenom suprugu na medenom mesecu. Kada su pokušali da je odgovore, situacija je postala još gora. Ovo je napisala anonimno na društvenoj mreži „Reddit“, zatraživši savet od ljudi.

Ponaša se kao da je njen sin dete

Objasnila je da njen verenik ima problem s postavljanjem granica u odnosu s majkom. Imaju toksičan odnos i on pokušava da postavi granice. Uprkos brojnim pokušajima, čini se da svekrva još uvek ne razume zašto više ne može da se ponaša prema svom sinu kao kada je bio dete.

„Jednom prilikom mi je rekla da oseća kao da veza između nje i njenog sina zbog mene više nije ista“, napisala je buduća mlada. Rekla je da želi da popravi odnos i sa snajom, pa je odlučila da ide s njima na medeni mesec, kako bi mogli svi zajedno da porade na tome.

„Rekla sam da se to neće dogoditi i ona je bila šokirana mojim odgovorom. Stalno je pitala zašto, šta ćete tamo raditi pa da ja ne moguda budem s vama“, pojasnila je buduća mlada. „Rekla sam joj da ću imati intimne odnose s njenim sinom ceo dan, svaki dan, iskoristićemo svaki centimetar tog apartmana u kome ćemo odsesti, tako da nećemo imati vremena za stvari koje ona želi raditi s nama“, piše buduća mlada.

„On treba da reši problem s roditeljima“

Nažalost, njena taktika pokazala se pogrešnom. „Svekrva mi je rekla da s*ks nije toliko uzbudljiv da bismo se njime bavili ceo medeni mesec, jer ’postoji samo nekoliko poza’. Rekla je i neke druge stvari od kojih se još uvek ježim, čak i nedelju dana posle razgovora“, ispričala je.

Neko od korisnike ove društvene mreže joj je predložio da ponudi svekrvi da isplaniraju zajednički odmor iduće godine i to je pokušala, ali svekrva nije to dobro prihvatila.

Većina ljudi u komentarima na njenu ispovest piše kako nikako ne treba da odustane od svojih odluka, makar to značilo i da odloži venčanje. „Situacija je doslovno recept za katastrofu. Vaš verenik treba da se bavi svojim ludim roditeljima, a ne vi“, bio je jedan komentar. „On treba da bude jak i postavi jasne granice i sprovodi ih. Ne bih se udala za njega dok se roditelji ne pomire s tim“, napisala je jedna žena ispod ove ispovesti.

Video: