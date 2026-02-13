Pomfrit iz restorana deluje kao mala kulinarska čarolija - spolja savršeno hrskav, iznutra mekan i zlatan taman koliko treba. Ipak, tajna nije u vrsti ulja, već u pripremi krompira pre nego što završi u tiganju ili fritezi.

Najvažnije je odabrati krompir sa više skroba, jer on daje bolju teksturu. Međutim, i običan krompir može dati odličan rezultat ako se pravilno pripremi. Nakon sečenja, potrebno ga je dobro osušiti, jer vlaga sprečava stvaranje hrskave korice. Voda tokom prženja stvara paru i omekšava spoljašnjost.

Restorani najčešće koriste tehniku dvostrukog prženja. Prvo se krompir kratko prži na nižoj temperaturi kako bi omekšao iznutra, zatim se hladi, a potom se ponovo prži na visokoj temperaturi. Upravo taj drugi korak daje prepoznatljivu zlatnu boju i hrskavost.

Isti efekat moguće je postići i kod kuće. Dovoljno je da se seckani krompir potopi u hladnu vodu 20 do 30 minuta kako bi se uklonio višak skroba, zatim dobro osuši, kratko proprži, ostavi da se prohladi i na kraju završi prženje na višoj temperaturi.

Uz ove jednostavne korake, domaći pomfrit može postati jednako hrskav i ukusan kao onaj iz omiljenog restorana.



