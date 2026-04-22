Domaći probiotski jogurt smatra se jednim od najjednostavnijih prirodnih načina da se podrži zdravlje creva, poboljša probava i organizmu obezbede korisne bakterije. Za razliku od industrijskih proizvoda, domaća verzija prolazi kroz dužu fermentaciju i sadrži više aktivnih probiotskih kultura koje pomažu ravnoteži crevne flore i jačanju imuniteta.

Jogurt se može pripremiti i od klasičnog mleka i od biljnih alternativa, poput kokosovog mleka, pa je pogodan i za osobe koje izbegavaju laktozu. Za pripremu je potrebno punomasno mleko, kašika-dve gustog jogurta kao starter i po želji probiotik u prahu, koji dodatno obogaćuje napitak korisnim bakterijama. Važno je da mleko i jogurt pre mešanja budu na sobnoj temperaturi kako bi se bakterije aktivirale i započele fermentaciju.

Nakon mešanja, smesa se ostavlja na toplom mestu od 12 do 24 sata, dok ne dobije željenu gustinu. Dobijeni jogurt može se jesti samostalno ili uz voće, žitarice i musli, kao jednostavan način da se svakodnevna ishrana obogati prirodnim probioticima koji povoljno utiču na varenje, energiju i opšte zdravlje.