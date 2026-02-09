Kada soda bikarbona, sirće i limun ne daju rezultate, postoje i druga rešenja za uklanjanje tvrdokorne prljavštine iz kade i tuš kabine.

Jedno od sve popularnijih sredstava je boraks, odnosno natrijum tetraborat, beli prah koji predstavlja so borne kiseline. Preporučuje se da se pospe po kadi i dnu tuš kabine, a zatim da se mrlje lagano istrljaju vlažnom četkom. Ipak, ovo sredstvo nije preporučljivo za vrata tuš kabine.

Za njih mnoge domaćice koriste suncokretovo ulje. Ulje se sipa u bočicu sa raspršivačem, nanese na staklo, ostavi da deluje oko petnaest minuta, a potom se višak ukloni ubrusom ili starim peškirom.

Efikasna je i kombinacija deterdženta za sudove i sirćeta. Sirće se zagreje da bude vruće, ali ne sme da provri, pa se pomeša sa jednakom količinom deterdženta. Smesa se sipa u bocu sa raspršivačem, promućka i nanese na zaprljanu površinu. Nakon desetak minuta delovanja, površina se prebriše sunđerom ili četkom. Ova mešavina može se koristiti i za čišćenje sudopere, pločica i drugih mesta na kojima se zadržava uporna prljavština.