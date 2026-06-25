Toplotni udar je ozbiljno i potencijalno opasno stanje koje nastaje kada telo više ne može efikasno da reguliše svoju temperaturu. Do njega najčešće dolazi usled izlaganja visokim temperaturama, posebno kada su praćene velikom vlažnošću vazduha, dehidratacijom ili intenzivnom fizičkom aktivnošću.

Najugroženije grupe su starije osobe, deca, sportisti, hronični bolesnici i ljudi koji tokom vrućina rade na otvorenom. Opasnost predstavlja i boravak u automobilu koji je bio parkiran na suncu, jer se unutrašnjost vozila veoma brzo zagreva i može postati opasna po život.

Simptomi toplotnog udara mogu biti različitog intenziteta i uključuju vrtoglavicu, mučninu, glavobolju, ubrzan puls, povišenu telesnu temperaturu, kao i crvenu i vrelu kožu. U težim slučajevima mogu se javiti konfuzija, gubitak svesti, grčevi i otkazivanje vitalnih organa.

Kako smanjiti rizik od toplotnog udara?

Stručnjaci ističu da se rizik od toplotnog udara može smanjiti jednostavnim merama. Pre svega, važno je unositi dovoljno tečnosti, izbegavati boravak na otvorenom tokom najtoplijeg dela dana i nositi laganu, prozračnu odeću od prirodnih materijala. Takođe, preporučuje se boravak u klimatizovanim prostorijama ili hladu, kao i konzumiranje voća i voćnih napitaka koji doprinose hidrataciji i osveženju.

U slučaju sumnje na toplotni udar, osobu treba odmah premestiti u hladovinu ili rashlađenu prostoriju i pozvati hitnu pomoć. Dok pomoć ne stigne, preporučuje se rashlađivanje tela hladnom vodom ili mokrim peškirom. Ako je osoba svesna, može popiti nekoliko gutljaja tečnosti.

Na sposobnost organizma da se rashladi mogu uticati i određeni lekovi, poput pojedinih terapija za visok krvni pritisak ili diuretika, kao i alkohol i druge psihoaktivne supstance koje povećavaju rizik od dehidracije i pregrevanja organizma, izvor BENU.

Pored toplotnog udara, prekomerno izlaganje suncu može izazvati i opekotine, sunčanicu, toplotnu iscrpljenost i osip, zbog čega je tokom letnjih vrućina posebno važno zaštititi se od sunca i voditi računa o pravilnoj hidrataciji i rashlađivanju organizma.