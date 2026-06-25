Mnogi veruju da je pravilo „ne jedi posle 18 časova“ ključ za mršavljenje, ali stručnjaci upozoravaju da to nije baš tako. Preskakanje večere često ne dovodi do gubitka kilograma, već može usporiti metabolizam, povećati stres i pojačati noćnu glad.

Tokom sna telo ne miruje - tada se obnavljaju ćelije, regulišu hormoni i troši energija. Zato je važno da večera bude pametno izabrana.

Evo pet pravila za večernji obrok ako želite da smršate.

1. Izbegavajte šećer i bela peciva uveče

Slatkiši, grickalice i proizvodi od belog brašna podižu šećer u krvi i mogu poremetiti hormone važne za oporavak organizma tokom sna.

Ako vam se jede nešto slatko, bolje je da to pojedete ranije tokom dana.

2. Proteini su najbolji izbor za večeru

Proteini pomažu očuvanju mišićne mase i duže drže sitost.

Najbolji izbor su:

sveži sir

piletina ili ćuretina

riba

belanca

Porcija bi trebalo da bude veličine dlana.

3. Birajte lagano povrće

Umesto teških salata ili priloga, fokusirajte se na zeleno lisnato povrće poput spanaća, rukole ili zelene salate.

Odličan izbor su i:

karfiol

boranija

tikvice

Ove namirnice daju sitost bez opterećenja za stomak.

4. Ne preterujte sa solju i tečnošću pred spavanje

Previše soli zadržava vodu, a mnogo tečnosti pred spavanje može poremetiti san.

Idealno je da poslednji veći unos tečnosti bude oko dva sata pre odlaska u krevet.

5. Važno je i vreme večere

Najbolje je da poslednji obrok bude 3 do 3,5 sata pre spavanja.

Ako legnete u ponoć, večera u 18 časova je prerano i može izazvati jaku glad kasnije.

Kako izgleda idealna večera?

Savršen večernji obrok izgleda ovako:

pola tanjira povrće

četvrtina tanjira proteini (riba, piletina, ćuretina)

četvrtina tanjira lagani prilog ili dodatna vlakna

Ako vas pred spavanje uhvati jaka glad, bolji izbor su komad sira ili šaka orašastih plodova nego slatkiši.

Stručnjaci poručuju - mršavljenje ne zavisi od izgladnjivanja, već od hormonskog balansa, kvalitetnog sna i pravilno raspoređenih obroka. Pametno izabrana večera može vam pomoći da se ujutru probudite lakši, odmorniji i bez osećaja nadutosti.